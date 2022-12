Apareció Matías Fernández: sinceridad, agradecimiento e ilusión por estar listo para jugar con Junior

El mediocampista chileno atendió a los medios de comunicación, en Barranquilla, para hablar sobre la realidad de lo que fue su lesión y de la buena noticia de que ya recibió el alta y podrá estar a disposición de Julio Comesaña.

Publicidad

Matías Fernández apareció este martes, luego de varias semanas alejado de las canchas por una lesión. El futbolista explicó el porqué de sus dolencias, y de paso aseguró que ya puede entrenar y jugar con el Junior.

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior.Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.

El chileno explicó que “empiezo con el partido del Tolima, fue donde pude estar unos minutos y me sentí muy bien gracias a Dios. Después de ese duelo comenzamos la semana de entrenamiento normal y llegamos al día jueves, que era la actividad de fútbol, ese día yo tenía una pequeña molestia en el aductor y el profesor Julio junto a su cuerpo técnico me recomendó no entrenar, pero yo con las ganas de querer estar y querer participar no tomé el consejo y quise entrenar. Fue ese día que me lesioné y me ha tenido todo este tiempo sin poder entrenar y participar de los partidos”.

Además, Fernández aclaró que “quiero dejar claro que no es culpa del entrenador, no he estado disponible para jugar, no tenía el alta médica, así que es culpa mía”.

Publicidad

Por otra parte, el experimentado mediocampista señaló que han sido momentos difíciles mientras se recuperaba de su lesión.

Manténgase informado sobre los fichajes de fútbol que se dan en las ligas más competitivas, entérese sobre rumores, eventos, noticias del mercado de fichajes a nivel mundial.

Publicidad

“También quiero decir que han sido tiempos difíciles, tanto tiempo lesionado no es fácil, sé que no he podido cumplir las expectativas que la gente esperaba, pero que tengan claro que con la ayuda de Dios y de mi familia sigo con las mismas ganas e ilusión de revertir esta situación y ser un gran aporte para el equipo”, agregó.

Por último, Matías dio la buena noticia de que ya podrá jugar y ser tenido en cuenta por el técnico Julio Comesaña.

“La buena noticia es que desde hoy estoy disponible, ya puedo empezar a entrenar normal y estoy a disposición del cuerpo técnico, Espero estar a la par de mis compañeros para hacer un gran aporte”, concluyó.

Desde su llegada al Junior, Matías Fernández acumula 412 minutos jugados. El 16 febrero de 2019 debutó y marcó gol. El chileno ha disputado encuentros contra Unión Magdalena, Rionegro, Tolima, Envigado, Huila, Pasto y Cali.

Publicidad

🗣| Compacto de las palabras de Matías Fernández sobre su situación médica. pic.twitter.com/7qaPCU4gZW — Club Junior FC - Desde casa 🏡 (@JuniorClubSA) September 3, 2019