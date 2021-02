Arias: “Tengo un equipo de valientes, es una carrera de largo aliento y espero estar en finales”

Este sábado, Deportivo Cali venció 1-0 como local a Rionegro Águilas , por la sexta fecha de la Liga colombiana. Michell Ramos, quien entró desde el banco de suplentes, anotó el tanto del triunfo.

Iniciando la rueda de prensa ante los medios de Comunicación, Alfredo Arias indicó: "el balance es bueno siempre que se gana, jugamos ante un gran equipo que se defiende bien. Vamos pasito a pasito y me siento bien porque tengo un equipo de valientes".

Arias sigue admirando a sus jugadores y de ellos dijo "ganamos y quizá digan que hice bien los cambios, hay muchas variables que ayudan para que las cosas sucedan, el mérito es de los jugadores".

Sin duda, la ausencia de Agustín Palavecino ocupa las planas informativas del verde caleño; sobre futbolistas de reemplazo para el argentino señaló "el presidente no ha hablado nada conmigo, no sé si dijo eso el presidente, yo no estoy atento a esas noticias, no voy a comentar lo que dijo una persona que no he escuchado”.

Sentenció su intervención ante los medios de comunicación diciendo que él mismo arreglará el tema de reemplazante de Palavecino, “tengo muchos años de viejo, prefiero las cosas personalmente, no hemos tenido otra reunión. La satisfacción de que el equipo y los jugadores están haciendo las cosas bien, es una carrera de largo aliento, ojalá lleguemos a las finales".