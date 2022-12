No, gracias.

Arled Cadavid, Cristian Álvarez, Jhonier Viveros y Jeison Medina no seguirán en el América Arled Cadavid, Cristian Álvarez, Jhonier Viveros y Jeison Medina no seguirán en el América. El equipo ‘escarlata’ confirmó la salida de los cuatro futbolistas, quienes no harán parte del proyecto del elenco vallecaucano para 2020.