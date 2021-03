Armando Carrillo: "América no tiene la identidad de juego del Cali y si se le gana, queda herido"

Deportivo Cali recibe a América , en el partido que abre la fecha 12 en la Liga colombiana . El clásico del Valle del Cauca que promete emociones en el estadio de Palmaseca, este jueves desde las 8:00 p.m.

Justamente, sobre el importante duelo, Armando ‘la Perra’ Carrillo, como fue conocido en nuestro balompié entregó sus apreciaciones del derbi caleño. En su época de jugador, el cesarense fue recordado por morder una bandera roja en el tradicional partido del occidente del país.

Ahora, es entrenador de la categoría Sub-20 del Valledupar, equipo de su tierra natal y, analizó para GolCaracol.com lo que será el partido de su querido verdiblanco frente a los ‘escarlatas’.

Deportivo Cali vs América: así llegan los equipos para el duelo de la fecha 12 de la liga colombiana

¿Cómo palpita el clásico?

“Esperando por ese gran encuentro, sobre todo porque ambos tienen necesidades diferentes; el Cali por volver a ganar después de cuatro fechas y el América por entrar al grupo de los ocho. Seguramente va a ser un partido agradable para ver. De ganar (Cali), América va a quedar herido y van a quedar en una posición incómoda”.

Publicidad

¿Cali viene de más a menos?

“Es complejo analizar al Cali, porque las estadísticas del club a pesar de todo son buenas. Se empató con rivales complicados como Once Caldas, Medellín y Santa Fe. Los empates son relativos, pero en casa hay que ganar y da la casualidad de que se puede triunfar contra el América, al rival al que siempre se le quiere ganar”.

¿Qué opinión tiene de Alfredo Arias?

“Me gusta que tiene una idea de juego, un estilo definido, sea de local y visitante. Todo el país dice que tiene una forma buena de jugar, así sea sin resultados (títulos). Este primer lugar nos tiene ilusionados a los hinchas. Es una oportunidad para volver al gran nivel que se le conoció al equipo”.

Así está la tabla de posiciones de la Liga colombiana

Usted como delantero, ¿qué les pasa a los delanteros de Cali, por qué no tienen gol?

Publicidad

“Es un equipo con mucho volumen de ataque, así no esté Agustín Palavecino. Por experiencia propia digo que los delanteros tenemos rachas de cuatro o cinco partidos sin marcar, pero luego uno se destapa. Ángelo Rodríguez tiene 16 partidos sin anotar; Marco Pérez anotó dos goles con Junior, pero ha tenido otros partidos donde no ha tenido tranquilidad. Ese es el déficit del equipo, pero aun así es líder y tiene un estilo de juego. Estamos esperanzados en el destape, ojalá contra América lleguen los goles de los delanteros”.

¿Cuál es su pensamiento sobre América de Cali?

“América siempre va a ser un rival difícil, es un equipo grande, es el bicampeón. Pero sí es cierto que no tiene una identidad de juego como la tiene el Cali. También hay que anotar que no ha tenido jugadores importantes (Vergara y Ramos). El Cali debe estar atento porque ellos van a estar para el clásico”.

Armando Carrillo, un hombre de amores en el Cali y odios en el América…

“Los hinchas del Cali me tienen cariño, por lo que uno hizo. En los clásicos me fue bien, hasta por la celebración de morder la bandera de América, pero eso hace parte del folclor. En redes a veces a uno se le sale lo de hincha, pero no pasa de ahí y así lo toman los hinchas americanos. Siempre con respeto por una institución que ha labrado su historia”.

Armando Carrillo en festejo de gol contra América. Colprensa.