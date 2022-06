Armando Osma: "Aplaudo el comportamiento de mi equipo porque hicieron todo para ganar"

Atlético Bucaramanga dominó gran parte del juego este miércoles frente a Atlético Nacional, no obstante, no pudo salir victorioso frente a su público en el estadio Departamental Alfonso López y cayó derrotado por 0-1, en duelo de la cuarta jornada del Grupo A de los cuadrangulares finales de la Liga del Fútbol Colombiano.

Armando Osma, entrenador del conjunto bumangués pese al resultado adverso aplaudió la labor de sus dirigidos frente a los 'verdolagas'.

"Fue un gran partido, el equipo bien planificado. Un día leí un equipo español perder sin haber sido vencido y al leerlo decía que un equipo dominó casi todo el partido y recibió un gol sin haberlo merecido y es prácticamente el capítulo de hoy (miércoles), pero este es un juego donde tengo que valorar el comportamiento de un equipo que jugó bien, que dominó, que metió a su rival en su arco, que tuvo opciones, pero en esto del fútbol esto de la eficacia tendrá un sentido", dijo Osma.

Y sobre lo mismo agregó: "Estoy contento con el equipo, para nosotros esto no acaba aquí, nos convertiremos en jueces, aplaudo el comportamiento de mi equipo en la cancha porque hicieron todo para ganar".

Sobre cuando fue consultado de cómo afrontarán los siguientes duelos que le restan en este cuadrangular final y de qué posibilidades tienen para llegar a la final del campeonato nacional, el 'Piripi' Osma manifestó que la "tabla de posiciones quedó con Nacional con ocho puntos faltando dos fechas, si las pierde se queda con ocho, Bucaramanga si gana los dos hace nueve, yo no le canto victoria a ningún equipo todavía porque los partidos hay que jugarlos. Así no clasifiquemos, a mí me sirven esos seis puntos para la reclasificación".

¿Cuándo vuelve a jugar Bucaramanga en la liga Betplay?

Los 'leopardos' visitarán al Junior de Barranquilla el próximo sábado 11 de junio, en duelo que iniciará a las 5:00 de la tarde.