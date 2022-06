Armando Osma: "Fuimos eficientes en noventa minutos y eficaces cuando había que hacerlo"

Atlético Bucaramanga hizo respetar su casa y este martes se impuso 2-0 al Junior de Barranquilla, en duelo válido por la fecha número dos de los cuadrangulares finales de la Liga del Fútbol Colombiano. Los ‘leopardos’ sumaron sus tres primeros puntos en el denominado ‘grupo de la muerte': el A.

Tras el partido en el estadio Alfonso López, el entrenador de los ‘leopardos’, Armando Osma, dio sus impresiones de lo que fue el triunfo sobre los ‘tiburones’. El timonel destacó la labor de los suyos sobre el terreno de juego.

“Pienso que es una victoria planificada, programada y ejecutada en diez días, tengo que felicitar a la plantilla, cada día de entrenamiento lo entendieron y hoy (martes) se dio todo, era un partido para dar un punto de vista diferente, nosotros habíamos estado bien de locales en varios partidos y no era casualidad. El grupo le dio a esta afición una alegría muy grande y eso nos deja muy contentos, la plaza tiene que hacerse respetar y ello lo hicieron con creces, pelearon cada balón como si fuera el último y sobre todo la parte estratégica”, dijo de entrada en rueda de prensa el timonel del conjunto ‘leopardo’.

Desde el arribo de Osma al Bucaramanga, el grupo ha logrado entender lo que éste quiere para el equipo, que se convenzan que le pueden hacer un buen planteamiento dentro del terreno de juego, independiente de qué equipo sea el rival.

“Hablamos de hacer un cambio y desde el principio, era cambiar nuestro pensamiento a positivo, porque aquí todos le decían no vayan a perder, yo quería que cambiaran eso, y les decía: 'vamos a ganar', porque el orden de los factores sí altera el producto del vocabulario. Yo les dije al grupo, hace tres meses jugamos con Nacional y estoy convencido que vamos a ver un mejor Bucaramanga y tres meses después ellos lo lograron, los felicito porque eso es evolución”, continuó.

Por otro laso, el 'Piripi' destacó la buena labor en la parte posterior. Junior fue un equipo bastante incisivo en la primera parte, pero los suyos supieron contrarrestar al poderío de los 'tiburones' en el frente de ataque.

“De destacar la parte estructural del equipo, no se ve descompuesto en ningún momento, siempre organizado, aunque la parte funcional se debe seguir trabajando, pero vamos creciendo. El 1-0 mandó un mensaje y el 2-0 es lo que habíamos propuesto, yo les digo que un solo gol no basta para ganar, les hablo siempre de la puntilla que hoy este toro no se podía ir sin puntilla porque tiene muy buenos jugadores, ellos tuvieron para hacernos un par de goles en el primer tiempo; el juego es de eficacia, podemos estar tranquilos porque fuimos eficaces e hicimos un buen trabajo táctico”, agregó.

También tuvo palabras para el siguiente reto que les espera en estos cuadrangulares finales: Atlético Nacional.

“Tenemos 96 horas para el próximo partido, va a ser un partido muy duro en Medellín, siempre es pensar en grande. La idea de juego de nosotros es ser un equipo ordenado y recuperemos esa tendencia de que somos eficaces, le he hecho entender al grupo lo que es la eficiencia y la eficacia. Uno es eficiente en 90 minutos, pero es eficaz en un minuto clave para ganar el partido, ese es el fútbol, los jugadores lo están entendiendo. Fuimos eficientes en noventa minutos y eficaces cuando había que hacerlo”.