Arnoldo Iguarán: "La de Millonarios no solamente es la mejor hinchada de Colombia, sino del mundo"

Arnoldo Iguarán dejó un legado importante en el fútbol colombiano y el equipo en el que se desarrolló y tuvo trascendencia fue en Millonarios, en el que jugó entre los años de 1983 y 1991, siendo parte fundamental de los títulos de 1987 y 1988. El 'Guajaro' lleva así en su corazón al conjunto bogotano y ahora mucho más al ser parte del cuerpo técnico que lidera Alberto Gamero.

Aunque siempre maneja un perfil bajo; Iguarán concedió una entrevista extensa en 'Escenario Deportivo', del Ministerio del Deporte, y se refirió a varios temas relacionados con los albiazules del presente y futuro.

"El apoyo de la hinchada es fundamental, la hinchada de Millonarios no es solamente la mejor barra de Colombia; sino del mundo", expresó en uno de los apartados de la nota el otrora potente atacante.

Arnoldo Igurán también se refirió con respecto a su tarea de preparador de delanteros en Millonarios y de lo que quiere aportar siempre. ‘’Ahora soy el responsable de que se hagan goles en Millonarios, tengo esas ganas, esa fuerza para enseñar un poco lo que yo aprendí, yo estuve en ese lugar donde están ahora jugadores como Diego Herazo y Luis Carlos Ruiz, y con trabajo, con dedicación, estamos consiguiendo cosas importantes’’, dijo.

Acá otros temas de la charla con Arnoldo Iguarán:

Consejos a sus delanteros

"Lo que siempre les digo a los delanteros de Millonarios es que hay que trabajar, hay que perfeccionar, porque el trabajo lo que te da es esa tranquilidad, esa valentía de enfrentar a los adversarios, sobretodo a los arqueros’.

Los delanteros de Millonarios

‘’Estamos trabajando para eso, ellos son muy dedicados, trabajan, porque saben que eso es de todos los días, vencer a un arquero es de todos los días, patear de fuera del área es de todos los días. Ese trabajo lo estamos haciendo y gracias a Dios, se están viendo los resultados’’.

Los cobros de penaltis

"Ahí sí, no me meto porque nunca pateé penales, porque no era el fuerte mío, no me gustaba hacerlo. Entonces, esa decisión la toma el técnico, el profesor Gamero, y el jugador que tenga confianza para hacerlo".

La final de Copa Colombia

"Cuando hay una final uno siempre siente un nerviosismo fuerte, antes de los partidos sabemos de lo difícil que va a ser todo, sabemos que Junior tiene una nómina muy importante, Millonarios está muy motivado, hace rato no ganamos un título y yo creo que esta es la oportunidad para hacerlo. Tenemos grandes jugadores, un equipo que está demostrando, la gente lo dice, que es el equipo de mejor fútbol en Colombia. Vamos a jugar en nuestra casa, con nuestro público, yo diría que nosotros vamos a ganar ese título"