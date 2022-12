Arquero del Cúcuta: “Aparte del coronavirus, estamos ahora con el riesgo de este problema ambiental”

Juan Camilo Chaverra, capitán del equipo ‘motilón’, habló este jueves con Golcaracol.com sobre los dos problemas de salud pública que enfrenta por estos días la capital nortesantandereana.

Los habitantes de la ciudad de Cúcuta están alarmados por la fuerte contaminación y los problemas en la calidad del aire que vienen aguantando desde hace tres semanas.

Publicidad

Fuertes olores, dolor en la garganta, en la cabeza y ardor en los ojos son algunos de los síntomas que han empezado a sentir por cuenta de este problema ambiental.

Ricardo Centurión: “A pesar de que estoy muerto por dentro, voy a seguir de pie por ella”

Según las autoridades la quema de basuras en territorio venezolano es el principal factor de la contaminación que se presenta en el área metropolitana de la capital de Norte de Santander.

Así, los cucuteños deben usar obligatoriamente tapabocas no solo para evitar el contagio del covid–19 sino también para no sufrir problemas respiratorios a causa del humo tóxico.

Publicidad

César Guzmán, máximo accionista de Patriotas: "La crisis de los clubes no es por el COVID-19"

Los jugadores del Cúcuta Deportivo, que permanecen aislados en sus casas, no han sido ajenos a esta situación y así se lo contó este jueves el arquero Juan Camilo Chaverra, capitán del equipo ‘motilón’, a GolCaracol.com.

Publicidad

“Llevamos varios días en esta situación. Aparte del covid–19 estamos ahora con el riesgo de este problema ambiental, y no se sabe cuál es realmente la causa. Se dicen muchas cosas pero no sabemos con certeza de dónde viene. Solo salgo de mi casa por lo necesario”, aseguró Chaverra.

Gregorio ‘Goyo’ Benito, histórico del Real Madrid, falleció a los 73 años

“El humo se esparce por toda la ciudad. Hasta el momento no he sentido sensaciones raras. Mi señora tuvo ayer dolor en la garganta, un poco de dolor de cabeza y me alcancé a preocupar, pero parece que es por el humo”, agregó.

De otra parte, el guardameta cartagenero se refirió a la crisis económica del fútbol colombiano, que ha obligado a que algunos equipos lleguen a acuerdos con sus jugadores en el tema salarial.

Publicidad

Zanetti lo dejó claro: “Lautaro Martínez es patrimonio del Inter, espero se quede mucho tiempo”

“Por ahora, nos hemos concentrado en lo deportivo. El presidente se comunicó conmigo por ser el capitán del equipo y dijo que tendría una reunión con nosotros, pero no se sabe el momento, ni el día. Veremos qué nos propone y que solución se le puede dar. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena”, indicó.

Publicidad

Cabe recordar que la liga colombiana se suspendió hasta nuevo aviso y todavía no se conoce una fecha tentativa para reanudar las competencias.