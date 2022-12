Arranca la Liga Águila: pocos juegan por el título y varios por escapar del descenso

Nacional y Junior saltan como favoritos, mientras que Millonarios, Santa Fe, Cali y Medellín confían en superarse a sí mismos. América, una lucha en la parte baja.

Vuelve a rodar la pelota en el fútbol profesional colombiano. Serán 26 fechas de ilusiones, trabajo, sudor, sufrimiento, tristeza y alegría hasta coronar al nuevo campeón. Se presentan 20 candidatos, pero no todos pueden aspirar. Algunos le apuestan al título, unos a clasificar entre los ocho, y otros a mantener la categoría.

Con las nóminas en la mano, Nacional, el actual rey de nuestro torneo, desde ya es favorito. La base que ganó la Liga pasada se mantiene, por lo que el interrogante no está en los pies de los jugadores sino en la cabeza de su nuevo técnico, Juan Manuel Lillo. Si el español logra poner su discurso a la altura del talento y la experiencia del plantel el equipo no tendrá problemas en la cancha.

Junior, por su parte, se reforzó en cantidad y calidad. Teófilo Gutiérrez llenó el estadio en su presentación, por lo que junto a Yimmi Chará –que también llegó-, Sebastián Viera, Jarlan Barrera o Sebastián Hernández se apuntan a jugar bien. Espectáculo sobrará en el Metropolitano.

Un párrafo aparte merecen clubes como Millonarios, Santa Fe, Cali (actual subcampeón) y Medellín. Por nómina, están para pelear en las finales, pero por refuerzos parecen rezagados. Más que los nombres en la plantilla, la hinchada y la tradición son los factores que más los impulsan entre los favoritos. Son equipos que pueden pasar muy pronto de promesa a decepción.

Por último, hay un grupo que tiene la misión en la parte baja de la tabla: salvarse del descenso. Si para quedar campeón hay que ganar, para mantener la categoría hay que ganar y hacer cuentas, pues es una carrera de largo aliento en la que un punto puede hacer la diferencia entre la A y la B.

América, aunque siempre esté obligado a pensar en títulos debido a su historia, tendrá que jugar para no descender, lo mismo que Tigres, Jaguares, Cortuluá y hasta Bucaramanga. Los números, de no pasar algo extraordinario, parecen tener condenados en este grupo.

¿Y los técnicos?

Juan Manuel Lillo, con Nacional, ya empezó a robarse el show con sus ruedas de prensas cargadas de frases para analizar, confundir o reír. Lo cierto es que el técnico vasco garantiza una ventana de escape a la monotonía y el aburrimiento que producen las declaraciones de sus colegas y jugadores.

Francisco Maturana también tendrá las cámaras sobre su banquillo, pues regresa luego de años de no dirigir. Y lo hace en un equipo como Once Caldas, que no salió mucho al mercado. Situación similar afrontará Juan José Peláez, quien con el DIM quedará expuesto a las críticas que él mismo hacía desde las pantallas de televisión.