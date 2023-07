Arranca la Liga II-2023 del fútbol colombiano: sistema de campeonato, calendario, descenso y más

Terminó la espera. El pasado 24 de junio, Millonarios estaba levantando la copa frente a su hinchada, en El Campín, luego de vencer a Atlético Nacional, y ya este viernes 14 de julio se abre el telón de la Liga II-2023 del fútbol colombiano. Es unueva oportuinidad para cada uno de los 20 clubes que participarán; la ilusión está intacta y sueñan con bordar la estrella de Navidad a final de año.

¿Los 'embajadores' lograrán defender la corona? Sin duda, son el rival a vencer. Razón por la que varios se armaron de la mejor manera posible. Este es el caso de América de Cali, quien con Edwin Cardona dieron 'un golpe sobre la mesa'. Pero no son los únicos y jamás se puede descartar a Atlético Nacional, Independiente Santa Fe, Junior de Barranquilla, Independiente Medellín y otros.

Y como es habitual, no se puede descartar alguna sorpresa. Sucedió recientemente con Deportivo Pereira, que gritó campeón. Asimismo, el semestre pasado figuraron equipos como Boyacá Chicó, Deportivo Pasto, Águilas Doradas y Alianza Petrolera, que fueron protagonistas e incluso algunos de ellos estuvieron muy cerca de avanzar a la gran final y pelear por el tan anhelado título.

Todo está listo, la mesa está servida y se viene una nueva edición de nuestro amado fútbol colombiano. Por eso, en Gol Caracol les presentamos el abecé de lo que será el segundo semestre, entre los equipos que dirán presente, programación de la primera fecha, el sistema del campeonato, el descenso, cupos a Copa Libertadores y Copa Sudamericana, jornada de clásicos y mucho más.

Clubes que participarán en la Liga II-2023 del fútbol colombiano



Atlético Nacional.

Millonarios.

América de Cali.

Junior de Barranquilla.

Independiente Santa Fe.

Independiente Medellín.

Deportivo Cali.

Deportes Tolima.

Once Caldas.

Alianza Petrolera.

Atlético Bucaramanga.

Deportivo Pasto.

Envigado.

Jaguares.

La Equidad.

Águilas Doradas.

Deportivo Pereira.

Unión Magdalena.

Boyacá Chicó.

Atlético Huila.

Sistema del campeonato de la Liga II-2023 del fútbol colombiano

Al igual que en el primer semestre, Dimayor definió que los 20 clubes jugarán 'todos contra todos' para un total de 20 jornadas. Posteriormente, solo los ocho mejores equipos seguirán en carrera y avanzarán a los cuadrangulares semifinales. Allí, el primero y segundo serán cabeza de grupo y, posteriormente, se irán sorteando tercero y cuarto, quinto y sexto, y séptimo y octavo.

Una vez definida la suerte (cuadrangular A y cuadrangular B), se jugarán seis fechas, donde el primero de cada zona clasificará a la gran final. Serán encuentros de ida y vuelta, en los que el equipo con mayor puntaje en la tabla de reclasificación del semestre será el que cierra en casa. Luego de los 180 minutos y penaltis de ser necesarios, se conocerá al campeón de la Liga II-2023.

Trofeo y balón fútbol colombiano - Foto: Dimayor Dimayor

Calendario de la Liga II-2023 del fútbol colombiano

Este viernes 14 de julio, se abrirá el telón del segundo semestre de la Liga del fútbol colombiano. El partido encargado de darle inicio será Envigado vs. Atlético Bucaramanga, a las 4:00 de la tarde, en el estadio Polideportivo Sur. Desde ese momento arranca el 'todos contra todos', que irá hasta el fin de semana del 4 y 5 de noviembre. Allí, se definirán los ocho clasificados a cuadrangulares.

Posteriormente, la segunda ronda, con los ocho equipos definidos y los grupos sorteados, serán seis fechas, que van del 8 de noviembre al 3 de diciembre. Ahí, será la final, que tendrá juegos de ida y vuelta. El primero está programado para el 6 de diciembre, mientras que el segundo y definitivo se llevará a cabo el 10 de diciembre, fecha en la que se conocerá al campeón.

¿Cómo será el descenso a final de año en la Liga II-2023?

Nadie querrá estar en la zona roja y menos cuando será dos los clubes que perderán la categoría. En la actualidad y antes de que inicie la Liga II-2023 del fútbol colombiano, Atlético Huila y Unión Magdalena están en problemas y, hasta el momento, están descendiendo. Ahora, cerca de ellos aparecen Once Caldas, Alianza Petrolera, Jaguares y Deportivo Cali, que no podrán bajar la guardia.

Recordemos que esto se define por promedio. De igual manera, solo se tiene en cuenta lo que pase en el 'todos contra todos' y no lo realizado posteriormente en cuadrangulares, en caso de que algún equipo avance a esa fase. Es así como, de entrada, todos los cuadros, en especial los que acarician la zona roja, deberán darlo todo, no guardarse nada y sumar la mayor cantidad de puntos.

Cupos a Copa Libertadores y Copa Sudamericana del 2024

Además de luchar por el título, los clubes tendrán otra motivación que será ir por un cupo a torneos internacionales para 2024. En el caso de la Copa Libertadores, Millonarios, como campeón del primer semestre ya aseguró su lugar. Los otros tres serán para el ganador de la Liga II-2023 del fútbol colombiano, el primero de la reclasificación y el campeón de la Copa Colombia.

En cuanto a la Copa Sudamericana, aún ninguno ha asegurado su presencia. Razón por la que las cuatro plazas serán para los siguientes equipos en la reclasificación, es decir, el segundo, tercero, cuarto y quinto, que no vayan a estar en Libertadores. Esto sin duda significará un ingreso económico bastante importante, de acuerdo con los lineamientos de la Conmebol.

Balón fútbol colombiano 2022 - Foto: GoltySports Oficial

Programación de la fecha 1 de la Liga II-2023 del fútbol colombiano

Viernes 14 de julio

Envigado vs. Atlético Bucaramanga

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur.

Transmisión: Televisión cerrada.

Atlético Huila vs. Unión Magdalena

Hora: 7:40 p.m.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid.

Transmisión: Televisión cerrada.

Sábado 15 de julio

Independiente Medellín vs. La Equidad

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot.

Transmisión: Televisión cerrada.

Junior de Barranquilla vs. Águilas Doradas

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez.

Transmisión: Televisión cerrada.

Deportivo Pasto vs. Millonarios

Hora: 8:20 p.m.

Estadio: La Libertad.

Transmisión: Televisión cerrada.

Domingo 16 de julio

América de Cali vs. Deportes Tolima

Hora: 5:15 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero.

Transmisión: Televisión cerrada.

Once Caldas vs. Atlético Nacional

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Palogrande.

Transmisión: Televisión cerrada.

Lunes 17 de julio

Deportivo Pereira vs. Deportivo Cali

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas.

Transmisión: Televisión cerrada.

Miércoles 19 de julio

Independiente Santa Fe vs. Jaguares

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: El Campín.

Transmisión: Televisión cerrada.

Imagen de referencia del trofeo de la Liga del fútbol colombiano Archivo de Colprensa

¿Cuándo será la fecha de clásicos en la Liga II-2023 del fútbol colombiano?

La fecha 10 fue la elegida para que se jueguen los clásicos. Esto ocurrirá en el fin de semana del sábado 9 y domingo 10 de septiembre: Medellín vs. Nacional; Huila vs. Tolima; Millonarios vs. Santa Fe; América vs. Cali; Pereira vs. Once Caldas; Junior vs. Unión Magdalena; Envigado vs. Águilas Doradas; La Equidad vs. Boyacá Chicó; Pasto vs. Jaguares; y Bucaramanga vs. Alianza Petrolera.

¿Cuándo serán los otros partidos destacados del fútbol colombiano?