¡Arrancan las finales en la Liga Aguila-II! Así quedaron los grupos en los cuadrangulares

El Grupo A, que integran Nacional, Junior, Tolima y Cúcuta, es el denominado como el 'de la muerte'; en el B quedaron los dos grandes del Valle del Cauca, América y Cali. La primera fecha se jugará este fin de semana.

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) realizó este martes en Medellín el sorteo de los cuadrangulares de la Liga Águila-II 2019.

Así, el Grupo A quedó conformado por Atlético Nacional, Junior (vigente bicampeón), Deportes Tolima y Cúcuta Deportivo.

Mientras que el Grupo B quedó conformado por América, Deportivo Cali, Independiente Santa Fe y Alianza Petrolera.

La primera jornada se jugará este fin de semana de la siguiente manera: en el A, Nacional vs. Cúcuta Deportivo y Junior vs. Tolima; en el B, Santa Fe vs. América y Alianza Petrolera vs. Deportivo Cali.

De otra parte, Jorge Enrique Vélez, presidente de la Dimayor, dijo previo al sorteo que la final se jugará entre el 7 y el 8 de diciembre.

Así quedaron los grupos en los cuadrangulares de la Liga Águila-II

Grupo A

Nacional

Junior

Tolima

Cúcta Deportivo

Grupo B

América

Cali

Santa Fe

Alianza Petrolera

