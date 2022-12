Arrancó Deportivo Cali modelo 2020: presentó a su nuevo entrenador y los dos primeros refuerzos

En rueda de prensa del conjunto ‘azucarero’ oficializó la llegada de Alfredo Arias, entrenador uruguayo que viene de dirigir a Wanderers; el arquero David González, procedente del Medellín; y Harold Gómez, que viene de Bucaramanga.

Deportivo Cali se empieza a reforzar para la próxima liga colombiana y Copa Sudamericana. Este viernes hizo oficial la llegada del técnico uruguayo Alfredo Arias, David González y Harold Gómez.

Con el arribo del nuevo timonel a la ciudad de Cali, se comienza a armar una nómina competitiva para el fútbol colombiano y la Copa Sudamericana, torneos que se encuentran en la retina de sus aficionados, quienes piden un nuevo título para la institución.

Lo cierto es que, a Alfredo Arias, se le vio muy contento de incursionar en un equipo como Deportivo Cali. “Lo que he visto en estos días me ha llenado de satisfacción y se lo he manifestado a todos, este es un equipo que tiene todo”, aseguro el entrenador uruguayo.

Además, el presidente del verde y blanco, Marco Caicedo, confirmó que Juan Camilo Angulo continuará en la institución vallecaucana. “Nos va a acompañar, en su momento lo haremos oficial. Con él he tenido una permanente comunicación, queremos que continúe, y vamos a continuar con él”.

Además de González y Gómez, Deportivo Cali espera confirmar la llegada de nuevos nombres en los próximos días.

