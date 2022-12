Arregui se disculpa por la expulsión: “Son varios factores que me afectaron, pero no hay justificación”

El volante argentino lamentó la roja frente al América el sábado pasado y reconoció su error que le costará no poder jugar contra Atlético Nacional este sábado.

Adrián Arregui, uno de los referentes del Independiente Medellín, habló este lunes previo al duelo frente a Tucumán por Copa Libertadores, donde aprovechó para excusarse por su expulsión del fin de semana pasado frente al América.

“Son varios factores que me afectaron, pero no tiene justificación. De todas maneras, yo actúe mal, más allá de haber recibido tres golpes yo reacciono mal y eso me cuesta el partido” expresó el argentino sobre la jugada donde deja a su equipo con 10 jugadores.

Arregui además lamentó no poder jugar el clásico paisa frente Atlético Nacional: “Como se lo pedí a mis compañeros la disculpa se lo pido también a los hinchas porque saben la importancia de estos partidos y quería disculparme por eso porque es así como me manejo”

Sin embargo, Adrián Arregui podrá jugar el partido de este martes contra Atlético Tucumán, en Medellín, por la ida de la tercera fase de la Libertadores a las 7:30 de la noche.

