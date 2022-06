Atlético Nacional se proclamó campeón de la Liga del fútbol colombiano, este domingo, tras ganarle la serie a Deportes Tolima por 4-3, gracias al gol sobre la hora de Jarlan Barrera y que decantó el marcador para los antioqueños.

En la rueda de prensa al finalizar el partido, Hernán Darío Herrera habló con la prensa sobre las sensaciones que le quedaron tras campeonar con el conjunto antioqueño, en este primer semestre del balompié de nuestro país.

"Fue un partido muy difícil y complicado, ante un rival que nos sometió en el primer tiempo. Aguantamos, pero no fue fácil; en el segundo tiempo, Nacional cogió ritmo de partido y llegó el gol de Jarlan Barrera. Se hace ese gol que nos da el título, hay que darle mucho mérito a la hinchada de Nacional, los directivos y a los jugadores, ellos se lo merecen", aseguró.

El 'Arriero' no dejó de lado todo lo que tuvo que sufrir en este trasegar al mando de la plantilla del equipo de Medellín, con el que logró bordar la estrella 17 en el escudo.

"Para mí ha sido muy duro lo que ha pasado en Nacional conmigo. He tenido muchas tristezas por lo que me tocó pasar en el último año, estoy dirigiendo de 'arepa' porque en las menores no tenía equipo, no sé quién me quiso retirar de ahí y, de un momento a otro, me llamaron para dirigir a la profesional y fue un reto bueno", añadió.

Más declaraciones de Hernán Darío Herrera

Trabajo con el equipo

"Los jugadores me dieron la mano e hicimos un grupo de amistad, de estar en grupo, de estar unidos, de abrazarnos y ahí se hizo este equipo que queda campeón. Había gente que no creía, que todavía no cree que somos campeones, para todo el mundo Nacional es campeón, que jugó mal, que no se qué, que no tiene el ADN de Nacional, la copa la recibió 'Gio', hace cinco años estaba buscando el trofeo y lo ganó hoy. Los que no quisieron que Nacional fuera campeón, hoy es campeón y lo está disfrutando".

Sentimientos tras quedar campeón

"Lo que yo reflejo es una alegría grande de haber sido campeón con este equipo, en poco tiempo, lo agarré hace tres meses y lo metí por el camino que era. No es tanto por la alegría de ahora. Hice un reclamo a una persona de Nacional y me dijo que en la plaza de Botero había mucha gente caminando y ahora soy el campeón, son cosas que le pasan a uno".

Cambios en el partido

"La gente dice que hago bien los cambios en Nacional, los cambios los hizo Giovanni Moreno, porque me dijo que lo entrara y que él resolvía ese partido y lo entré".

¿A quién le dedica el triunfo?

"Mi señora, la asistente, la que para al equipo, la que está a mi lado, a mi hija, que vino desde Miami para la final. El nieto está en la casa y lo voy a tener de amuleto, siempre que vamos a disputar una final porque vino y ganamos".

