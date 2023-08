Arturo Reyes es el nuevo técnico del Junior y ya se puso a trabajar este jueves

En Junior se terminó la etapa de Hernán ‘Bolillo’ Gómez como técnico del equipo principal y de inmediato el elenco barranquillero confirmó el regreso de Arturo Reyes.

Y este mismo jueves, el estratega samario dirigió su primer entrenamiento, se puso la indumentaria del cuadro ‘tiburón’ y empezó a trabajar y así se pudo ver en varias imágenes difundidas en redes sociales.

“A raíz del corto tiempo y la cantidad de partidos en forma consecutiva, hemos designado a Arturo Reyes, un hombre de la casa quien asumirá desde hoy, la conducción técnica de nuestra institución. El profesor Reyes ha desempeñado un papel relevante en los procesos deportivos de la organización y ha estado al tanto de la situación actual de los integrantes del equipo "tiburón". Seguiremos trabajando arduamente para alcanzar nuestros objetivos y brindarles a nuestros seguidores el mejor desempeño: en cada partido. Confiamos en que con el apoyo de todos, lograremos salir adelante y celebrar con todos los junioristas”, fue el mensaje con el que el Junior dio la noticia de su llegada.

Por su parte, Reyes, contó cómo se dio la llamada para volver a tomar las riendas del equipo rojiblanco, en el que ya ha estado en dos oportunidades, esta es la tercera.

“Desde temprano Fuad me cita a la oficina y me avisa que el DT no continúa y como yo tenía un vínculo decidieron contar conmigo. Todo esto ante la urgencia y ahora esperar que los resultados ahora nos acompañen”, dijo en declaraciones recogidas por ‘El Ámbito’.

Arturo Reyes además es consciente que el Junior no pasa por un buen momento, pero quiere ‘darle vuelta a la página’ y esperar que lleguen los resultados positivos.

“El ambiente es difícil, es hostil y eso lo sabemos, pero no hay nada que no se pueda solucionar ganando. Llegó el momento de darle una mano a Junior”, finalizó.

Arturo Reyes, entrenador del Junior de Barranquilla. Foto: Dimayor

¿Cómo le fue a Arturo Reyes en sus primeros dos ciclos en Junior?

La primera oportunidad para el estratega fue en el 2021, estando en 23 partidos, ganando 9 partidos, empatando 10 y perdiendo cuatro, con un rendimiento del 53.62 por ciento.

En la segunda etapa, en 2022, apenas estuvo en tres encuentros y perdió los tres compromisos.