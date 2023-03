Arturo Reyes: "Estoy agradecido con los jugadores de Junior, pero la 'pelotica' no quiso entrar"

Las horas posteriores a la derrota 2-1 de Junior frente a Envigado han sido movidas en el cuadro barranquillero, que pasa una crisis de resultados al estar ubicado en la última posición de la tabla de la Liga I 2023 del fútbol colombiano y fuera de eso fue eliminado de la Copa Sudamericana a manos del Deportes Tolima. Así la decisión fue salir del entrenador Arturo Reyes, quien no le pudo encontrar el rumbo al equipo.

Después de anunciarse su salida del conjunto barranquillero, el profesor Reyes decidió hablar y atender una amplia entrevista con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', que es dirigido por Javier Hernández Bonnet.

Así Reyes comenzó dando detalles de la forma en que se dio su salida. "La verdad es que no hay nada oculto, la verdad que yo con el máximo accionista, con don Fuad Char tengo una buena relación, yo estuve trabajando en Barranquilla FC, sacando una buena cantidad de algunos jugadores importantes para el club, en el exterior e incluso con la selección Colombia. Desde hace tiempo don Fuad es muy directo, muy claro, ayer me llamó, fuimos, hablamos, dejamos las cosas claras. Y agradecido de los directivos, de los jugadores por su apoyo siempre, con la afición; pero pues es claro que las cosas no salieron bien".

A esto, el entrenador samario siguió y explicó que "Normal, normal la frustración que se tiene. Uno viene con mucha ilusión a colocar a Junior en lo más arriba, pero no se pudo. Pero nosotros sabemos que el cargo de entrenador es así, todo sirve para seguir creciendo".

Acá otras declaraciones de Arturo Reyes ante su salida de 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio':

Los jugadores de Junior

"Sí, he hablado con algunos jugadores. No he querido ir a despedirme, porque hay que darle espacio a todo el mundo, pero prefiero no hablar de nombres concretos. Tengo profundo respeto hacia los jugadores de Junior. Creo que hicimos una buena amistad con algunos fuera y dentro del campo. Pero los resultados no se dan y esas cosas pasan; la pelotica no quiso entrar".

El papel de los técnicos

"Para eso son los entrenadores, porque somos los responsables de un grupo y todo lo que ha sucedido fue en cabeza de Arturo Reyes. Yo estoy con deseos de seguir aprendiendo, un inmenso agradecimiento con los jugadores, de ver la forma en como nos unimos para que los resultados aparecieran. Simplemente la pelotita no ha entrado".

Un mea culpa

"Me parece que de pronto se hubiera buscado en unas posiciones más, algún jugador más en el frente de ataque. Esa es una experiencia más para mi futuro. Y de mi parte, de pronto estabilizar la nómina un poco más. Son cosas que debemos seguir aprendiendo".

El futuro

"Lo primero es reunirme muchas veces con el cuerpo técnico, hay que hacer exámenes constantes, revisar cada entrenamiento, cómo podemos mejorar la metodología de entrenamiento, corregir la gestión de grupo y analizar después todo. Que permanezcamos unidos como cuerpo técnico y buscar una nueva posibilidad".