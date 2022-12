Arturo Reyes fue claro: "Junior tiene que tener un cambio grande, jugadores que sientan la camiseta"

Junior de Barranquilla no tuvo su mejor rendimiento en los cuadrangulares finales de la liga del fútbol colombiano. El conjunto 'tiburón' quedó en el último lugar del Grupo A con sólo un punto. Los dirigidos por Arturo Reyes cerraron el 2022 con una derrota por 0-2 a manos del Deportivo Pereira, que con ese resultado se instaló en la final del segundo semestre del 2022.

Luego del compromiso en el Metropolitano, el entrenador samario dio sus impresiones de lo que fue el planteamiento de los suyos frente a los 'matecañas'. Reyes aseguró que el 'tiburón' necesita realizar cambios grandes con urgencia,

"Creo que este equipo tiene que tener un cambio grande y esperamos en los próximos días podamos reunirnos con los directivos y tomar las decisiones que necesita un club como Junior", dijo de entada Arturo Reyes en diálogo con los medios de comunicación.

En medio de sus reflexiones, el estratega analizó lo que fueron sus compromisos al frente del 'barco' de los 'rojiblancos'. A su vez, aseveró que en Junior deben llegar jugadores que sientan los colores del equipo.

"Este equipo va a necesitar principalmente, diría yo, jugadores que sean de esta región, sigo insistiendo que este es un Junior que debemos hacerlo más nuestro, que los jugadores sientan esta camiseta y lo que hemos conversado con los directivos es poder construir un equipo con el que la afición se encuentre identificado; las decisiones se van a tomar con los directivos en los próximos días. Esperemos darle a esta afición lo que se merece, porque este es un club grande, ganador. No tuvimos un buen semestre, llevamos dos semanas en el equipo, encontramos un equipo mentalmente no tan fuerte, no pudimos levantarlo en estos tres partidos, debe haber un cambio radicalmente", prosiguió.

Otras declaraciones:

*De los posibles refuerzos

"Hay muchos nombres que se dan, no es momento de decir quién se va y quién se queda. El mensaje para la afición es clara y es que los directivos están trabajando en la consecución de jugadores y Junior va a hacer un esfuerzo grande por traer jugadores que se identifiquen con esta camiseta".

"Lo que resta es trabajar fuertemente, en armar un Junior fuerte para el 2023. Estoy muy ilusionado con los nombres que hemos hablado con los directivos, creo que la afición los va a recibir y vamos a trabar muy duro para posicionar a Junior tiene que estar, que es peleando los primeros lugares".