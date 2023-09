Arturo Reyes: “Fue un partido muy disputado, Santa Fe encontró el gol y eso les sirvió”

De la mano de Arturo Reyes en la actual liga del fútbol colombiano 2023-II perdió su primer partido, este sábado, a manos de Santa Fe. Por eso, tras la caída 1-0 el técnico Arturo Reyes se refirió a lo que fue el compromiso.

“Creo que Santa Fe encontró el gol muy temprano, eso le dio un impulso anímico importante, nos sentimos un poco con eso. Luego intentamos apoderarnos del balón, tuvimos tres opciones, una de Jhon Vélez, otra de José Enamorado que va al palo y una de Carlos Bacca”, explicó de entrada el entrenador.

Luego, Arturo Reyes señaló que “creo que fue un partido disputado por los dos equipos, el que se equivocara el otro iba a ganar, ellos encontraron el gol y les sirvió. Junior debe seguir mejorando, elevando el rendimiento y así encontrar las victorias”.

El técnico del Junior tuvo que hacer un cambio en el primer tiempo por la lesión de Vladimir Hernández, por lo que ingresó el exSanta Fe, José Enamorado, y dio detalles de lo que buscaba con él en cancha.

“Estábamos pensando en eso, que se juntaran un poco más ‘Cariaco’ González con José Enamorado, y ‘Cariaco’ con Deiber Caicedo. Enamorado es un jugador que produce desequilibrio, fue bien marcado por Fabián Viáfara, pero Junior lo intentó, teniendo el campo abierto”, agregó.

Santa Fe vs Junior - Foto: Colprensa

Acá más declaraciones de Arturo Reyes, técnico del Junior de Barranquilla, tras perder 1-0 con Santa Fe, en el partido de la fecha 9 de la Liga BetPlay 2023-II:

*Una mala noche de su equipo

“Todavía tenemos margen de mejora, me parece que erramos mucho en el pase, y en eso tendremos que seguir corrigiendo. Los controles como en El Campín y en otras canchas son algo diferentes, y eso seguramente hablaremos con los jugadores, porque nos quedan dos partidos más en la altura, que los trabajaremos de otra forma. No me voy contento, ni con el rendimiento del equipo, y Junior debe entregar un poco más, pero estamos en el proceso, y encontraremos con el tiempo un mejor juego y las victorias”.

*Los autogoles de Emmanuel Olivera, que ya lleva tres en el semestre

“Es un tema difícil de tratar, desafortunadamente le ha pasado al mismo jugador, hoy un balón de centro y golpea a Olivera y desacomoda a nuestro arquero, pero hay que tener una fuerte mentalidad y creer en que podemos empezar a sumar de a tres, para que nos acerquen al objetivo de estar metidos dentro de los ocho”.