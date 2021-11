Arturo Reyes: "Junior está mejorando y creciendo, es un equipo sólido y peleará en cuadrangulares"

Este miércoles, Junior de Barranquilla consiguió su objetivo de clasificar a los cuadrangulares de la Liga colombiana II-2021, tras vencer 1-0 a La Equidad. Frente a ello, su entrenador Arturo Reyes se pronunció.

En entrevista con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' , expresó que está "contento por conseguir el primer objetivo antes de la última fecha y más en este torneo tan difícil y, de seguro, en la otra fase será igual."

De igual manera, analizó el rendimiento de sus dirigidos y dejó claro que el 'tiburón "ha mejorado, pero aún falta. Es un equipo sólido, al que le marcan poco, y que si anota gol tiene probabilidades de ganar."

Por último, no le hizo el quite a la pregunta con relación al sistema de campeonato. Recordemos que, para este semestre, no se mantendrán los playoffs, sino que avanzarán ocho y se armarán dos grupos de cuatro.

"Me gusta así como está planteado, con cuadrangulares. El fútbol colombiano es parejo y es bueno para el torneo y el aficionado que esta última fecha sea tan interesante. Junior está bien y pelea", sentenció.

En la última fecha del campeonato, el conjunto barranquillero visitará a Alianza ¨Petrolera, que se juega la clasificación en condición de local en el estadio Daniel Villa Zapata.