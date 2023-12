Arturo Reyes: "Junior jugó como tenía que jugar; este grupo ha estado firme y creyente"

Junior jugará la final de la Liga II-2023 del fútbol colombiano tras vencer por 4-2 al Tolima en un partidazo en el Metropolitano. El 'tiburón' sueña con la estrella 10 y adelantar el Carnaval en Barranquilla. El plantel dirigido por Arturo Reyes luchó hasta el último aliento y consiguió el premio de llegar a la definición del campeonato.

Tras el duelo en el 'Coloso de la Ciudadela', el DT samario al servicio del 'rojiblanco' dio sus impresiones en rueda de prensa. Reyes alabó el trabajo colectivo de su plantilla y destacó a los futbolistas del 'pijao'.

"Primero darle las gracias a Dios, lo que pasa es que este juego tenía una connotación diferente, yo creo que Junior en estos partidos lo toma de manera diferente y los jugadores saben cómo jugar este partido, hay una gran energía en el grupo y un gran entusiasmo. Junior jugó como tenía que jugar el partido contra un extraordinario rival, un digno rival. Estamos contentos y esperamos primero recuperarnos bien para pensar en lo que viene", afirmó Arturo Reyes,

Inmediatamente, el técnico del 'tiburón' agregó que pese a la victoria abultada y del paso a la final deberán mejorar en algunos aspectos.

"No se trataba tanto del rival, sino de tratar en lo que nosotros podríamos hacer dentro del campo, de trabajar las fortalezas que tenemos. Tenemos que seguir mejorando cosas porque hay cosas que debemos seguir ajustando. Este equipo para salir campeón tiene que seguir ajustando cosas , sabemos que tenemos que corregir y hacer mejor algunos momentos de juego. Dentro del grupo hay una fuerza muy grande y quiero aprovechar para agradecerle al hincha juniorista. Cuando uno cree en lo que se está haciendo modifica conductas sin darse cuenta y este equipo ha modificado conductas porque ha creído", agregó Reyes.

Junior de Barranquilla jugará la final de la Liga II-2023 del fútbol colombiano. @JuniorClubSA

Otras declaraciones de Arturo Reyes:

"Sigo insistiendo en que el trabajo que han hecho los jugadores ha sido espectacular, hablo de ellos porque son los protagonistas. Hemos encontrado a un grupo de seres humanos comprometidos, de trabajar calladamente como lo hemos hecho. Esto no termina aquí, sabemos que vamos a jugar dos partidos importantes para la ciudad y para los junioristas, y queremos que se sientan orgullosos de su equipo".

*Su primera final con el junior, sus sensaciones

"Lo que siempre hago después de los juegos, darle gracias a Dios porque sin él no somos nada y hemos depositado nuestra confianza en él. Hemos trabajando fuerte y calladamente, este grupo ha tenido momentos duros y se ha mantenido firme y creyendo, esperando la oportunidad para saber lo que sabemos hacer".

Junior de Barranquilla avanzó a la final de la Liga II-2023. Foto: Colprensa

*El partido del Junior

"Estoy tranquilo y siempre he estado tranquilo y alegre también porque el grupo me transmite eso. Precisamente una de las cosas que hablamos en el entretiempo es que hace rato no dirigía un partido tan tranquilo, y lo dirigía tranquilo porque eso era lo que veía dentro del campo; que habíamos ganado el primer tiempo y que teníamos que salir a ganar en el segundo, y gracias a Dios se logró".

*Lo que tiene que mejorar Junior para la final

"Por momentos nos ha faltado más concentración en las pelotas quietas, hay que estar más atentos en ese aspecto".

*El mensaje para la gente que desconfiaba del trabajo....

"Que tienen que seguir confiando en los jugadores, sigamos así que vamos bien".

*La final frente al Medellín

"Ahora hay que disfrutarla, ganarla, tenemos dos partidos para ser campeones y sé que este grupo lo va a dar todo por darle esa alegría al aficionado juniorista".