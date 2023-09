Arturo Reyes: "Junior no hizo un mal juego, pero hay que dar mucho más para ganar en Montería"

Junior tuvo un pálido primer tiempo frente a Jaguares, pero en la segunda parte, con los cambios, mejoró su imagen en el estadio Jaraguay. No obstante, los dirigidos por Arturo Reyes no pasaron del 0-0 frente a los 'felinos del Sinú', en Montería, dejándolos así fuera del grupo de los ocho mejores de la Liga II-2023.

El 'tiburón' suma 18 puntos luego de 15 jornadas y se ubica en la décima casilla. Luego del compromiso en tierras cordobesas, Reyes dio su balance con respecto al desempeño de sus dirigidos. Por otro lado fue cuestionado por los cambios tardíos en el 'tiburón', pero el samario no dudó en dar su percepción.

"Pienso que teníamos una planificación, sobre todo con 'Cariaco' (Luis González), él alcanzó a entrenar muy poco con nosotros, viene de un desgarro y pensamos hacer un partido un poco más largo, para poder tenerlo a él menos minutos, pero nos dimos cuenta que era necesario hacerlos en mitad de tiempo y que él nos diera esa claridad que nos estaba faltando en el primer tiempo, que tuvimos mucho la posesión, pero no tuvimos ocasiones de gol", dijo de entrada Arturo Reyes.

El DT del elenco 'currambero' continuó su explicación en cuanto a las modificaciones que realizó en el Jaraguay.

"Después hubo jugadores que sintieron molestias y eso te hace aguantar un poco los cambios, era importante tener calma y hacer los cambios jugador por jugador y posición por posición, porque nos dimos cuenta que Jaguares nos regalaba el balón y el terreno, y ellos cuando contratacan mostraron que podían hacer daño. Es posible que algún cambio hayamos demorado demasiado, pero había cosas que teníamos que tener internamente", sostuvo Reyes.

En medio de su intervención con los medios de comunicación a Reyes le consultaron por Didier Moreno y Pablo Rojas, quienes en los últimos partidos habían tenido poca participación en el 'tiburón'. "Primero no estaban borrados, y segundo, son jugadores de la nómina de Junior", así respondió Reyes.

Por último, el timonel samario se refirió a la actualidad del Junior y los partidos que le quedan por delante en la Liga II-2023, los cuales están más que obligados a ganar para mantener viva la ilusión de estar en las finales de la Liga II-2023.

"Nos aleja o nos acerca, no sabemos. Vamos a esperar que podamos sumar en condición de local los paridos que tenemos. Hay que seguir trabajando en buscar nuevamente el gol, en que sea un equipo mucho más profundo, el equipo me parece que no hizo un mal juego, pero hay que dar mucho más para ganar en una plaza como esta", concluyó Reyes.