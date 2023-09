Arturo Reyes: "No es el Junior que estamos acostumbrados a ver, lo sabemos todos y lo asumimos"

Junior de Barranquilla no tuvo su mejor juego y en la noche del domingo perdió 0-1 con el Tolima en el Metropolitano. Luego del compromiso de la fecha 14 de la Liga II-2023, el técnico del 'tiburón', Arturo Reyes, no se fue con rodeos y fue autocrítico; reconoció que su equipo no estuvo fino y que el 'pijao' les supo plantar cara.

"Pienso que nosotros equivocamos un poco los caminos y encontramos a un rival que hizo un bloque medio bajo y nosotros intentamos jugar a la banda y devolver le balón para luego encontrar algo por dentro, pero nunca lo pudimos hacer como lo teníamos pensando. Ellos hicieron un buen trabajo y nosotros no estuvimos finos, el gol cambia muchas cosas y nos tocó hacer un esfuerzo grande. En el segundo tiempo, el equipo intentó buscar atacar a un rival que hizo un buen trabajo y se replegó bien, con la expulsión sufrimos defensivamente en las transiciones. Vamos a seguir luchando, faltan seis partidos y vamos a tratar de luchar esos juegos y de buscar el mejor rendimiento nuestro", afirmó el samario en rueda de prensa posterior.

Reyes agregó que el Junior de este domingo "no era el que estamos acostumbrados a ver" y en el horizonte estar en recuperar los puntos perdidos en casa.

"El equipo lo intentó, pero la verdad es que encontramos a un buen rival y nosotros estuvimos equivocados, ese no es el Junior que estamos acostumbrados a ver, lo sabemos todos y lo asumimos, pero sabemos que todavía podemos seguir luchando, necesitamos recuperarnos bien, tenemos un partido viernes y en el que queremos ir a ganar para recuperar puntos".

Otras declaraciones de Arturo Reyes:

*El cambio de Gabriel Fuentes

"El tema de Gabriel fue una decisión técnica, lo veíamos un poco cansando, lo vimos con desgaste del juego anterior, fue un viaje largo el de Tunja.

*La metamorfosis del Junior y las bajas de Luis 'Cariaco' González y José Enamorado

"Creo que es indiscutible que son jugadores importantes para la nómina, que estaban andando bien y el equipo estaba encontrando soluciones con ellos. No estuvimos finos con el balón, hubo muchas cosas que no veníamos haciendo y como todos los vieron no fue el Junior que estamos acostumbrados a ver".

*Mensaje a la hinchada...

"El mensaje tiene que ser claro, tenemos 17 puntos, hay seis partido por jugar, tres de local y de visitante. Hay que empezar a sumar de visitante nuevamente de a tres puntos y pelear los partidos que tenemos en condición de local y esperar que la diferencia de gol que tenemos sea importante en algún momento".