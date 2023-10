Arturo Reyes: "No se vio en el resultado todo lo que se generó, pero lo importante es que ganamos"

Junior de Barranquilla sumó tres puntos importantes en la noche del sábado frente al Once Caldas, en duelo de la fecha 18 de la Liga II-2023. Un autogol de Andrés Felipe Correa les permitió a los 'tiburones' llegar a 24 puntos en instalarse en el grupo de los ocho mejores del campeonato. Tras el juego en el Metropolitano, Arturo Reyes, DT de los 'curramberos', compareció en rueda de prensa.

"Creo que fue un partido que Junior lo interpretó bastante bien, que no tuvimos muchas afugias defensivas y el equipo elaboró un buen juego. Lo ideal hubiese sido poder resolver el partido en el primer tiempo; de todas maneras, creo que el esfuerzo del equipo es de valorar y seguimos pensando ya en el en el próximo juego", analizó Reyes.

El equipo 'rojiblanco' tuvo varias oportunidades de gol para aumentar en el marcador frente al 'blanco'-blanco', pero careció de puntería en el último cuarto de cancha. Sobre esta situación habló el estratega samario.

Junior de Barranquilla y un festejo de gol contra Once Caldas en el Metropolitano. @JuniorClubSA

"No se vio en el resultado todo lo que el equipo generó, no es tema de estar intranquilo o no, pero sí debimos haber marcado más de un gol. A pesar de que creo y repito que no sufrimos el partido defensivamente, porque creo que el equipo hizo un buen trabajo en la transición ataque defensa; es algo que venimos hablando, que venimos tratando de mejorar, de corregir. Durante la semana con la mayoría de jugadores tuvimos conversaciones sobre ese tema y creo que Junior hizo un buen trabajo en ese aspecto. Lógicamente que los goles nos hubieran dado una tranquilidad y una manera de trabajar el partido diferente, pero lo más importante es que ganamos y ahora seguimos pensando en el próximo juego, durísimo, que tenemos en Pereira", aseveró Arturo Reyes.

Otras declaraciones de Arturo Reyes:

*El partido contra Pereira

"Como lo repetimos en mitad de semana, el equipo está pensando en ir partido por partido. Sabemos que vamos a enfrentar a un rival que también está pensando en otro torneo, pero nosotros iremos con la cabeza puesta en hacer un partido que nos dé la posibilidad de ser seguros defensivamente y generar opciones de gol. El lunes entrenaremos y seguramente tomaremos la decisión de quiénes son los jugadores que van a ir al partido contra Pereira, porque hay jugadores que vienen arrastrando algunas molestias y están haciendo un esfuerzo grande por estar".

*La actualidad de la plantilla del Junior

"Estamos jugando finales y las finales hay que jugarlas de pronto con algo de dolor, los jugadores están conscientes de eso, nosotros estamos pensando en poder recuperarlos lo más rápido posible y que podamos llevar un grupo que nos represente en la ciudad de Pereira, poder hacer un buen juego contra un rival muy difícil, muy difícil".

Acción de juego entre Junior y Once Caldas. X: @JuniorClubSA

Frente a la molestia de Carlos Bacca cuando lo sustituyeron

"La verdad, yo no me di cuenta de nada, en el acelere que tenía dentro del campo no lo vi la verdad; pero es normal porque él es un jugador que quiere marcar goles, que es el goleador del equipo en estos momentos. Tuvo muchas oportunidades y seguramente nos va a seguir dando muchas alegrías y muchos goles. Pero la verdad, yo no me di cuenta de qué fue lo que él dijo, o si tuvo algún gesto, pero Carlos es un jugador respetuoso, conmigo siempre ha tenido mucho respeto".