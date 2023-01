Arturo Reyes: "Sabemos que tenemos que ser un equipo más sólido y consistente"

Junior de Barranquilla no pudo darle una alegría a su hinchada en su estreno como local en la Liga del fútbol colombiano. Los dirigidos por Arturo Reyes igualaron a un gol con el Independiente Medellín, en un duelo que tuvo el debut de Juan Fernando Quintero con la 'rojiblanca'. Los hinchas del 'tiburón' no pudieron festejar en el Metropolitano, en cotejo de la segunda jornada.

El estratega samario, luego del empate 1-1 en el 'Coloso de la Ciudadela', dio sus impresiones de lo que fue la actuación de sus dirigidos frente al 'poderoso de la montaña'.

"Buscamos tener jugadores que elaboraran mejor juego, el partido anterior tuvimos inconvenientes con la elaboración, de un equipo que se asociara un poco más y creo que en el primer tiempo lo conseguimos", dijo de entrada en rueda de prensa el DT del 'tiburón'.

Sobre las sensaciones que les dejó el partido, del juego del Medellín, que encontró el gol de forma rápida y evitó que los 'rojiblancos' festejaran ante su público Reyes explicó lo siguiente.

"Primero creo que hay que agradecerle a toso los 'junioristas' que vinieron a alentar, los primeros partidos de liga se están mostrando de esa forma, después del partido de Rionegro pensábamos que teníamos que hacer algo diferente en condición de local para poder agradar y para poder ganar el partido. En el primer tiempo tuvimos varias opciones de gol, no sé cuántas con exactitud, pero fueron varias; en el segundo tiempo, ante un buen equipo como Medellín, nos empataron, no pudimos mantener el arco en cero, pero hay una buena sensación de parte nuestra, los jugadores saben que tenemos que dar más, todos saben que debemos dar más, pero creo que estamos dando los pasos para empezar a ganar desde la próxima fecha, ojalá, pero sabemos que tenemos cómo ganar en condición de visitante y hay que tratar de sumar de a tres lo más rápido posible", complementó el DT del Junior.

Otras declaraciones:

*Caso Léider Berdugo

"Venía con una inconveniente en el quinto metatarsiano, pero se recuperó y alcanzó a entrenar tres días, creo que eso le pasó factaura, esperamos que mañana (lunes) le hagan unas imágenes, ojalá sean pocos días, hizo un gran trabajo, es un jugador que los hinchas 'junioristas' se van a deleitar con su juego, estaba haciendo un gran partido, para nosotros fue una baja importante.

*Las modificaciones del partido

"Los cambios los hicimos para buscar un poco más de elaboración, porque estábamos imprecisos a la hora de recuperar el balón, Vladimir (Hernández) hizo un gran trabajo también; los cambios los hicimos para mejorar el equipo".

*La jugada del gol del Medellín

"Fue una jugada donde nos movieron de lado a lado, el balón pasa por la mitad de varias piernas y no pudimos llegar a tiempo".

*El gesto de Felipe Pardo en la celebración de gol del DIM

"Ahora que venía a la sala de prensa, él me dijo que no lo había hecho con la intención de provocar, eso no debe pasar de ahí".

*El tema de César Haydar y la vinculación de Federico Andueza

"En varias ocasiones hemos dicho que ha tenido algunas posibilidades dentro del país y fuera, nosotros queríamos fortalecer el tema defensivo con un jugador que nos brindara, carácter, juego aéreo y por eso se da la llegada de Federico".

*El mensaje para la hinchada de Junior

"Agradecerles por la asistencia, que sigan apoyando, que tenga fe, hay buenos jugadores y trabajo, esperamos ganar el próximo partido para llenar el estadio en el clásico contra el Unión Magdalena".

*El desempeño de Junior, hasta ahora

"Este es un proceso diferente, nuevo, que está dando sus primeros pasos, estamos tratando de encontrar el equilibrio entre defensa y ataque, que nos permita ganar partidos y mantener el arco en cero. Sí ha habido evolución, hicimos dos partidos de preparación en Perú, sabemos que tenemos que ser un equipo más sólido y consistente, porque Junior es un equipo que tiene mucho poder ofensivo y tiene que equilibrarse en esa parte".

*Juan Fernando Quintero y su juego del debut

"La idea con él era que se moviera con libertad, estar cerca del balón siempre, que se pudiese asociar con los compañeros que estuviesen cerca de él; puede hacerlo en varias posiciones, un jugador con esas capacidades y características, lo único que necesita es que sea influyente en el equipo, que pase el balón por él; lógicamente teniendo en cuenta que no es un extremo puro, vamos a seguir trabajando y seguir buscando las mejoras del equipo.