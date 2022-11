Arturo Reyes se sinceró sobre la mejoría del Junior: "Todavía no nos alcanza para ganar partidos"

En la quinta jornada de los cuadrangulares finales de la liga del fútbol colombiano, Millonarios venció por la mínima diferencia a Junior , y por ende, los 'azules' llegarán a la última jornada dependiendo de sí mismos para sellar su cupo a la final. Por su parte, el 'tiburón', que, ya está eliminado, se ubica en la última casilla del grupo A con apenas un punto.

En rueda de prensa, el técnico Arturo Reyes , analizó lo que fue el encuentro contra el conjunto ‘embajador’, que se disputó en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Publicidad

Acá las declaraciones de Arturo Reyes, entrenador del Junior de Barranquilla:

¿Lo que planteó se vio reflejado en la cancha? ¿Qué sensaciones quedan?

"Junior en comparación con el partido anterior está mostrando mejoría, todavía no nos alcanza para ganar partidos, pero hay cosas muy positivas, dentro de esas, al equipo que mejor juega en Colombia, dicho por muchas personas, Junior vino y en su casa le disputó la posición del balón. En el segundo tiempo tuvimos opciones de gol, no las concretamos, y ellos con un solo remate al arco, en la segunda parte, nos ganaron el partido. La sensación que me queda es que hay cosas que se pueden mejorar, de que este grupo es receptivo, va a mejorar y va a encontrarse mejor en el próximo partido. Haremos un análisis de la nómina para que el Junior el próximo semestre pelee los primeros lugares".

¿Cómo evalúa el trabajo de Didier Moreno en este partido?

"Didier es de los jugadores que ha estado con nosotros en el proceso anterior. Tiene mucha información de lo que queremos. Inicialmente jugamos con dos mediocentros como Daniel (Giraldo) y Didier. Dependiendo del costado donde se juegue uno de los dos tiene que pronunciarse y ayudar a construir juego. Didier normalmente recorre muchos metros, según los estudios que nosotros tenemos de los GPS. Es rendidor, comprometido y junto con el resto del equipo creo que hicimos un partido para no perderlo".

¿El Junior que jugó esta noche hasta el minuto 70 es el equipo que usted quiere?

"Sí, es cierto, en el partido anterior tuvimos momentos buenos, no muchos. En este fue un equipo muy parejo en todas sus líneas, me parece que todos los jugadores siguieron el plan de juego a cabalidad. Nosotros sabíamos lo importante que son los tres jugadores de la mitad para Millonarios: Macalister Silva, Larry Vásquez y Juan Carlos Pereira, y ellos nunca se sintieron cómodos, no pudieron construir juego. El fútbol tiene todas estas cosas y a nosotros no nos están saliendo, pero resalto que estos jugadores han querido hacer las cosas bien, que esto mejore y esperamos que de aquí en adelante podamos sumar minutos de buenos momentos y poder ganar el próximo juego".

Publicidad

¿Qué cambió con su llegada el equipo en la parte táctica?

"Es normal cuando hay un cambio de entrenador que la mayoría de jugadores se liberen un poco, porque las cosas, a pesar de que en estos momentos tampoco han salido bien con nosotros, yo veo un grupo más suelto, más ligero, más fluido para jugar. Hoy (domingo) tuvimos un partido dentro de lo normal. Venir a Bogotá y disputar la posesión a Millonarios que tiene tantas variantes en su inicio de juego, en el mediocampo, en ataque, tanta rotación de posiciones, tantas entradas y salidas, a mí me parece que los jugadores hicieron un partido muy ceñido a lo que habíamos hablado antes del encuentro".

¿Por qué cambió a Daniel Giraldo? ¿Su opinión sobre el arbitraje?

"El cambio de Daniel fue porque ya había hecho un desgaste y la tarjeta amarilla cohíbe un poco, sobre todo, teniendo en cuenta cómo estaba la cancha de mojada, en cualquier momento podíamos perder un jugador. Con respecto al árbitro no tengo ningún comentario".