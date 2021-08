"Arturo Reyes será el nuevo entrenador de Junior de Barranquilla", tras la salida de Amaranto Perea

"Arturo Reyes es el nuevo entrenador de Junior de Barranquilla", afirmó Juan Pablo Hernández en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' , este martes, tras conocerse la salida de Amaranto Perea del cuadro de la 'arenosa'.

El estratega de la Selección Colombia Sub 20 y Sub 23 sería presentado en las próximas horas y se encargará de un plantel que necesitará la confianza para conseguir la victoria el próximo sábado, cuando Junior reciba a Once Caldas, en el estadio Metropolitano.

El director técnico oriundo de Santa Marta tendrá ahora su cuarta oportunidad en el profesionalismo en este cargo, luego de estar en Bucaramanga, Patriotas y Barranquilla, de la Primera B.

Como asistente, ya estuvo en el cuadro 'juniorista' en 2017, cuando acompañó a Julio Comesaña y levantó la Copa Colombia en aquella temporada.

Resta esperar el anuncio oficial del Junior, que no pasa los mejores días y cuyos directivos se encuentran en el 'ojo del huracán' por los malos resultados.