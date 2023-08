Arturo Reyes, tras el empate de Junior con La Equidad: "Este equipo necesita es una victoria"

En el estadio de Metropolitano de Techo, en Bogotá, Junior se llevó un empate frente a La Equidad en un partido muy reñido y que al final terminó con una agresión a un juez de línea. Este juego significó el regreso de Arturo Reyes a la dirección técnica de los 'curramberos', tras la salida de Hernán 'Bolillo' Gómez.

Tan pronto culminó el juego Reyes dio su análisis y de entrada reconoció lo mostrado por los dirigidos por Alexis García. "El Junior compitió, hizo un trabajo inteligente, nos está faltando elaborar un poco más, ser más precisos en los pases, y atrevernos un poco más ofensivamente. Nos enfrentamos a un rival muy difícil, con muy buenos argumentos y creo que el Junior mereció el punto que se está llevando, esperamos seguir mejorando y en condición de local ganar el siguiente juego", expresó.

Y es que el Junior no venía bien y Reyes enfatizó en que hay muchas cosas que revisar a nivel de juego para que el equipo pueda sumar de a tres puntos. "Este es un grupo que ha tenido unos inconvenientes de resultados y enfrentarse a este Equidad con dos hombres abiertos, con cambios de frente constantes, te va hundiendo poco a poco y metiendo atrás. Tendremos que elaborar mejor, atacarse y atreverse para poder ganar. Hay muchas cosas que creo que este equipo tiene que corregir y mejorar", sentenció.

Otras declaraciones de Arturo Reyes:

¿Que aportará Arturo Reyes para que el equipo mejore?

"Nosotros tenemos muy claro que tenemos que construir sobre lo que venía haciendo el entrenador anterior. Sabemos que el Junior tiene que ser un equipo que proponga más, que salga a buscar más los juegos, que elabore más, que tenga oportunidades de gol y la tarea es esa, intentar que poco a poco con estos resultados ganemos en confianza y podamos hacer un mejor juego".

No hay confianza...

"Es normal que cuando hay algunos resultados que no se dan en todas partes pasa lo mismo, en cualquier trabajo pasa lo mismo, cuando las cosas no salen, se pierde algo de confianza, pero en ese sentido este cuerpo técnico está tratando de ir hablando poco a poco con el grupo. Tenemos en ese sentido una persona muy preparada en Barranquilla con nosotros y esperamos que con él podamos hacer dinámicas que nos permitan ganar en seguridad y lógicamente un resultado positivo, no tengo dudas que una victoria nos va a ayudar muchísimo en ese tema".

¿Como satisfacer a la afición del 'tiburón?

"La hinchada de Junior es ganadora le gusta que su equipo someta al rival, que tenga muchas posibilidades de gol, que haga goles y Junior tiene que trabajar en eso. No hemos empezado bien el torneo, pero hay una gran actitud de parte de los jugadores para tratar de que en el próximo partido hagan un mejor juego".