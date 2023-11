Arturo Reyes, tras empate contra Águilas Doradas: "Jugamos en una cancha que estaba en mal estado"

En la noche de este miércoles 29 de noviembre Águilas Doradas y Junior de Barranquilla protagonizaron el primer duelo de la cuarta jornada del cuadrangular A del fútbol colombiano. Y al final, predominó la igualdad en el estadio Alberto Grisales, luego de que ambos equipos empataron por marcador final de 1- 1.

Justamente, tras este duelo, se realizaron las habituales ruedas de prensa y ahí habló Arturo Reyes, quien es el entrenador del equipo de Barranquilla y dio sus impresiones del juego.

"Creo que en la jugada que nos marcaron el gol, ellos cobraron rápido porque los recogebolas estuvieron pendientes para ayudarles. A pesar de eso, nuestro equipo fue combativo y todavía tenemos la esperanza de clasificar", comenzó diciendo Reyes sobre el gol que recibieron por parte de Águilas.

Además, habló de los cambios que realizó: "Tomé la decisión de hacer los cambios porque hicimos un desgaste importante. Creo que necesitábamos oxigenar al equipo y también encontrar un poco más de manejo", agregó.

Y también se refirió a los aspectos por mejorar. "Me parece que jugamos en una cancha muy complicada y los dos equipos cometieron errores por el estado de la cancha. Además, nos faltó acomodarnos más rápido en la pelota quieta y es algo en lo que hay que seguir trabajando", añadió.

Águilas Doradas vs Junior - Foto: Águilas Doradas Oficial

Entretanto, Carlos Bacca, quien marco el gol para el Junior, mencionó: "Me siento contento porque gracias a Dios vuelvo a marcar. Seguimos tranquilos porque venimos a jugar con todo y fue un partido bonito. Al final el empate, es el resultado que quedó de un partido de dos grandes equipos".

Finalmente, habló del cruce de palabras que tuvo con Marco Pérez y sobre el tropel que se armó al fina del encuentro.

"Él me dijo que jugará, pero yo le decía que no podía porque el árbitro estaba revisando una acción de juego. Creo que lo que sucedió al final no puede ocurrir. Es algo que no ayuda al espectáculo, pero al final son cosas que se quedan en la cancha y no pasó a mayores"

¿Cómo van Águilas Doradas y Junior de Barranquilla en el Cuadrangular A?

Por el momento, el Junior de Barranquilla se encuentra ubicado en el segundo puesto de este cuadrangular con un total de siete puntos, mientras que Águilas Doradas se sitúa en la cuarta posición al tener dos unidades.

Vale recordar que el próximo encuentro del Junior será contra el Deportivo Cali, mientras que Águilas Doradas deberá jugar ante Deportes Tolima, en duelos correspondientes a la quinta fecha de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano.