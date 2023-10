Arturo Reyes ve a Junior entre los 'ocho' a pesar de perder con Millonarios: "Vamos a clasificar"

En el estadio El Campín, Junior de Barranquilla se vio superado por Millonarios por la mínima diferencia, en la fecha 17 de la liga del fútbol colombiano. La primera parte no fue la mejor para los 'curramberos' y si bien en el segundo tiempo ajustaron detalles, eso no fue suficiente para al menos llevarse un punto de la capital. El DT Arturo Reyes no se mostró conforme en rueda de prensa y dio su análisis sobre el partido.

De entrada, Reyes hizo referencia al gol tempranero de Millonarios y las falencias en defensa del 'tiburón'. "Hemos recibido varios goles de pelota quieta porque el gol de Millonarios es de una acción de juego de ese tipo. Un rechazo, yo creo que nos equivocamos ahí, fue muy temprano el gol, también el equipo había empezado haciendo un buen trabajo. En la segunda parte mejoramos mucho, competimos bien, pero nos sigue faltando algo de profundidad, de atreverse un poco más en ataque".

Junior tuvo dos caras, la del primer tiempo, que fue irregular, y, la del segundo acto, con un poco más de agresividad en ataque. Así lo enmarco el estratega de los 'curramberos': "Se empezó el partido tratando de imponer condiciones, cometimos un error que ya lo hemos hecho en otros partidos. El equipo después de ese gol en contra tuvo unos minutos en el que le costó meterse nuevamente en el juego, después en el segundo tiempo, el equipo se fue tomando poco a poco confianza, intentó buscar el arco contrario y tuvimos algunas aproximaciones".

Otras declaraciones de Arturo Reyes:

Tras la expulsión de Walmer Pacheco...

"Después se hizo un partido al final con un hombre menos, en donde nosotros nos desubicamos, no estuvimos concentrados y Millonarios hizo su trabajo. No fue ese equipo arrollador que está acostumbrado a tener una gran posesión y de meter a sus rivales en un arco. Junior sobre todo en el segundo tiempo compitió bien y de no ser por los errores, me parece que era un partido tranquilo como para buscar sumar aquí en Bogotá".

¿Por qué sacó a Luis 'Cariaco' González?

"Buscamos ampliar el campo, necesitamos un hombre que estuviera todo el tiempo abierto por derecha, González creo que minutos antes del cambio tuvo dos opciones de habilitar a sus compañeros o de rematar al arco, pero estaba centralizando mucho el juego y nosotros necesitábamos abrir el campo con Deiber Caicedo por derecha y con otro hombre por la izquierda porque ya teníamos por dentro a Freddy Hinestroza, a Homer Martínez y a Didier Moreno y ahí estábamos ganándole la mitad del campo a ellos".

¿Junior estará entre los 'ocho'?

"Tenemos 21 puntos, faltan tres partidos, tenemos dos en condición de local y uno de visitante. Podemos aspirar a hacer 30 puntos y con la diferencia de gol que tenemos vamos a clasificar".