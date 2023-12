Arturo Reyes y el presagio de título con Léider Berrío, mucho antes de los cuadrangulares

Cansado, pero con la felicidad e ilusión por la décima estrella del Junior de Barranquilla. Así se siente Arturo Reyes, entrenador samario quien habló en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ y detalló las claves campeonas del cuadro ‘tiburón’.

El estratega ‘rojiblanco’ afirmó que ya todo estaba fríamente calculado desde mucho antes de los cuadrangulares, cuando charló con Léider Berrío y le dijo que sería el héroe del conjunto barranquillero.

"Hace más o menos un mes y medio, Berrío no estaba teniendo mucha participación en el equipo y uno nota la cara de los jugadores, las ganas de estar y sumar más minutos. Yo me le acerqué y le dije mucho antes de empezar los cuadrangulares que él nos iba a dar el gol del título y gracias a Dios las cosas salieron como se las dijimos a él y estamos muy contentos por cómo se dio todo”, indicó inicialmente Arturo Reyes , en charla con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’.

Sumado a eso, el entrenador del Junior afirmó que todo parece irreal, pues, “si hubiesen pedido que todo haya sido de esa manera no hubiera salido tan bien como salió; parece como una novela bien contada”. Y no es para menos su felicidad, ya que, haciendo memoria, el cuadro barranquillero hace meses parecía no levantar cabeza y el estratega samario terminó llegando como un revulsivo.

Arturo Reyes, técnico del Junior de Barranquilla - Foto: Colprensa

Publicidad

No obstante, con el tiempo se fue ganando la confianza hasta sacar campeón al equipo. Y justamente, frente a lo que han sido estas últimas horas, Arturo Reyes confesó que “no han podido pegar el ojo todavía y deben estar con toda la energía la cien porque tendrán una reunión importante con los hinchas para festejar”.

*Otras declaraciones de Arturo Reyes:

La tanda de penaltis...

“Cuando hicimos el listado de los penales en la mañana del miércoles, porque ya estaba planificado, uno hace la lista con todos los jugadores que tienen la posibilidad de entrar. Cuando empezamos a decir que íbamos a patear, Berrío de una vez me dijo que sería el quinto y volví y me le acerqué y le dije, le vas a dar el título al equipo”.

Publicidad

"De igual manera, nosotros no entrenamos los penales. A veces ellos se quedan y practican, pero para este partido no hubo tiempo de hacerlo”.