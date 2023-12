Arturo Reyes y su desahogo luego de ser campeón con el Junior de Barranquilla: no ocultó su alegría

Luego de que el Junior de Barranquilla salió campeón este miércoles en el estadio Atanasio Girardot y logró su décimo título de liga en su historia, Arturo Reyes , uno de los principales autores de este título, declaró en la posterior rueda de prensa dando sus sensaciones respecto al campeonato logrado con el conjunto 'tiburón'.

En primera instancia, habló de los duros momentos que tuvo que pasar siendo técnico del Junior, ahora que finalmente se le dio ser campeón con el conjunto 'currambero'. "La vida de nosotros los entrenadores es así. Hay momentos buenos y felices, como este. Hay momentos no tan buenos, como ya los he vivido, pero siempre hemos creído en que podemos hacer lo mejor y que estamos en esta vida para ayudar y siempre me he caracterizado por ser una persona que piensa en los demás y en equipo y ahí está la recompensa", sereno afirmó.

Por otro lado, habló de su camino a lo largo de la liga destacando que no fue para nada sencillo y que, pese a las adversidades, supieron imponerse al resultado. "Hemos sufrido todo el torneo. No ha sido fácil. Ha sido un camino de subidas y bajadas, pero nos hemos mantenido unidos en silencio, porque este equipo no ha dado de que hablar en este semestre y nos hemos comprometido por un objetivo y trabajamos duro y Dios es fiel y estamos acá muy contentos y muy felices", aseguró.

También, analizó a su rival, el Deportivo Independiente Medellín, destacando el poderío ofensivo que mostraron a lo largo de la serie. "Este equipo, en estos dos partidos contra Medellín, ha mostrado que tiene un gran ataque. Sin embargo, el partido en Barranquilla, el Medellín nos quitó la pelota, pero nosotros sabemos que tenemos mucha fortaleza ofensiva y este es el premio", aseguró.

Junior de Barranquilla, campeón de la Liga II-2023 del fútbol colombiano Archivo de Colprensa

Igualmente, dio sus sensaciones tras salir campeón asegurando que es algo difícil de explicar, aunque rescató que se quitó un peso de encima. "Uno se siente como en el aire, como liviano, como que del pecho algo bajó y de la espalda algo bajó. La responsabilidad de dirigir un club tan grande como este, es importante. Pero hemos hecho un buen trabajo y los jugadores han hecho un gran trabajo, han creído en ellos sobre todo y en nosotros también".