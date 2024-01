Arturo Vidal complica llegada a Colo Colo, tras tremendo 'desplante': ¿es la oportunidad de América?

Desde Chile han llegado noticias no tan alentadoras en las últimas horas, referente a Arturo Vidal, quien cada vez estaría más lejos de arribar a Colo Colo . Esto, debido a los exámenes médicos.

Ausente por varios meses, a causa de una grave lesión, ahora el mediocampista de 36 años está retomando minutos y rodaje. No obstante, su nivel no es el ideal y, con su estado físico como mayor preocupación, parece ser en el en cuadro ‘cacique’ ya no están tan convencidos de contratar al ‘Rey’.

Según lo informó ‘La Tercera’, luego de las intensas negociaciones para llegar a un acuerdo económico, ahora parece ser que las trabas no paran, pues, el conjunto chileno no le exige a Vidal realizarse unas pruebas médicas, sino tres. Esto, para solidificar conceptos y tener la certeza de que Vidal estará en óptimas condiciones.

"Hay serias preocupaciones sobre los exámenes médicos de Arturo Vidal. Si bien, los refuerzos albos habitualmente concretan este trámite en la clínica Meds, la cúpula alba quería realizarlos también en otro establecimiento, para tener dos o tres opiniones, dada la gran inversión que estaban haciendo", fueron las palabras del medio chileno.

¿Hay ‘gato encerrado’ en el asunto?

Ante este panorama, parecería normal que el jugador se realice diferentes pruebas médicas, previo a firmar su contrato. Sin embargo, este no es el caso, pues Arturo Vidal no está dispuesto a cumplir la petición de Colo Colo.

Evidentemente esto ha generado una tensión entre ambas partes, que alejaría cada vez más las cosas para terminar las negociaciones en un buen puerto.

Arturo Vidal, futbolista chileno. Foto: AFP.

"Dos veces le pedimos a Vidal que fuera a una clínica particular. Y las dos veces se negó, porque dijo que solo se los haría en Meds. Lo único que buscamos es una segunda opinión, porque le dijimos que también puede ir a Meds, y finalmente, ambos médicos emitirán un informe. Es inentendible, excepto que haya 'gato encerrado'. Y no nos podemos arriesgar con un jugador que va a ganar más de 100 mil dólares mensuales", fueron algunas de las declaraciones que el diario ‘Mercurio’ reveló en su página web, después de consultar algunas fuentes en el entorno de Colo Colo.

¿Es la oportunidad de América de Cali?

Tal parece que frente a estos términos, Arturo Vidal ya no llegaría a las toldas del cuadro chileno, misma razón por la que estaría disponible para negociar con cualquier club que busque incorporarlo.

Y América de Cali, como una de las más fuertes opciones, podría ser quien termine ganando la partida por el mediocampista, quien hace pocos días deseó que los vallecaucanos salieran campeones en este 2024.