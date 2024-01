Arturo Vidal y sus deseos para el América de Cali: "Ojalá salgan campeones"

Lo que iba a ser un 'bombazo', terminó en nada. El fichaje de Arturo Vidal por el América de Cali no finalizó en buen puerto y de últimas, no se logró llegar a un acuerdo entre ambas partes.

No obstante, el mediocampista chileno se ha mantenido agradecido y feliz por el interés mostrado y en una transmisión a través de su canal oficial de Twitch, aprovechó para desearle el mejor de los destinos a la 'mechita' de cara a lo que será este año 2024.

En primera instancia, aseguró haber estado en Cali, ciudad en donde lo trataron de la mejor manera, además de lamentarse porque las cosas no se hayan dado. “Yo he estado en Cali, se han portado también muy bien conmigo. No se dio, pero los estaremos apoyando acá desde la distancia, les deseo lo mejor no más, en Colombia ojalá sean campeones. Un saludo a todos los del América de Cali”, alegremente dijo el 'Rey' Arturo.

Por otro lado, también aseguró que el hecho de que la 'mechita' haya 'movido cielo y tierra' para intentar ficharlo, fue el mejor de los elogios, pues se dio cuenta del peso y trayectoria con la que carga en sus hombros. "Como se la jugaron (en América de Cali), fue espectacular. Cada vez que veía, me sentía orgulloso, me daba cuenta qué jugador era yo, eso es lo que pasa. Yo creo que, en estos momentos, ni nunca, me ha pasado que me dé cuenta de todo lo que he hecho”, emotivamente dejó saber el mediocampista.

Publicidad

Aunque aún no se ha oficializado nada por el momento, varios medios en Chile aseguran que Arturo Vidal firmará un contrato por dos años con Colo Colo , equipo de sus amores, poniéndole fin a una de las largas novelas que se escribió en este mercado de fichajes.

¿Por qué el América de Cali desistió del fichaje de Arturo Vidal?

Ricardo Gareca, entrenador argentino KARIM JAAFAR/AFP

Debido a la reciente salida de Lucas González del América de Cali, en palabras de Marcela Gómez, presidente del club, los esfuerzos se enfocarían en traer a Ricardo Gareca para sustituir al estratega bogotano. "Pese a todos los esfuerzos que hemos realizado la institución y los patrocinadores no se ha alcanzado un acuerdo con Arturo Vidal por lo tanto desistimos continuar con su fichaje y ahora hemos decidido enfocar nuestros esfuerzos en nuestro plan A en la dirección técnica con Ricardo Gareca, con quien iniciamos conversaciones", aseguró Gómez.

Publicidad

Sin embargo, en los últimos días, se dice que el entrenador argentino también tiene una oferta por parte de la Selección de Chile que es muy difícil de igualar en términos de dinero y debido a ello, el 'tigre' tendría mucho más los ojos puestos en dirigir a la 'roja'.