Así continuará la fecha 13 del fútbol colombiano

Este sábado, se dará continuidad a la fecha 13 del fútbol colombiano. Once Caldas vs. Tolima abrirá el telón, Millonarios vs. América será el partido más atractivo de la jornada.

Cali y Equidad protagonizarán el duelo de verdes, en el rentado nacional, y los dos clubes querrán salir al campo de juego a obtener los tres puntos.

El líder Atlético Nacional visitará a Atlético Huila, con el único fin de regresar a la senda de la victoria para seguir cabalgando en lo más alto de la tabla de posiciones.

Así se jugará el resto de la fecha 13 de la Liga:

Sábado

2:00 p.m.: Once Caldas vs. Tolima

4:00 p.m.: Cali vs. Equidad

6:05 p.m.: Millonarios vs. América

8:10 p.m.: Huila vs. Nacional

Lunes

6:00 p.m.: Patriotas vs. Santa Fe

8:00 p.m.: Bucaramanga vs. Junior

Martes

8:05 p.m.: Quindío vs. Pereira