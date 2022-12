Así es el calendario de la Liga Águila para este segundo semestre

La Dimayor dio a conocer las fechas en las cuales se disputarán cada una de las 20 jornadas que corresponden a la fase todos contra todos del campeonato.

Así quedaron programados los encuentros:

Fecha 1- julio 9

Junior vs. Equidad

Tolima vs. Jaguares

Rionegro Águilas vs. América

Bucaramanga vs. Alianza Petrolera

Santa Fe vs. Nacional

Medellín vs. Millonarios

Cali vs. Envigado

Patriotas vs. Huila

Tigres vs. Once Caldas

Pasto vs. Cortuluá

Fecha 2 - julio 16

Cortuluá vs. Tigres

Once Caldas vs. Patriotas

Huila vs. Cali

Envigado vs. Medellín

Millonarios vs. Santa Fe

Nacional vs. Bucaramanga

Alianza Petrolera vs. Rionegro Águilas

América vs. Tolima

Jaguares vs. Junior

Equidad vs. Pasto

Fecha 3 - julio 19

Equidad vs. Jaguares

Junior vs. América

Tolima vs. Alianza Petrolera

Rionegro Águilas vs. Nacional

Bucaramanga vs. Millonarios

Santa Fe vs. Envigado

Medellín vs. Huila

Cali vs. Once Caldas

Patriotas vs. Cortuluá

Pasto vs. Tigres

Fecha 4 - julio 23

Tigres vs. Patriotas

Cortuluá vs. Cali

Once Caldas vs. Medellín

Huila vs. Santa Fe

Envigado vs. Bucaramanga

Millonarios vs. Rionegro Águilas

Nacional vs. Tolima

Alianza Petrolera vs. Junior

América vs. Equidad

Jaguares vs. Pasto

Fecha 5 - julio 30

Jaguares vs. América

Equidad vs. Alianza Petrolera

Junior vs. Nacional

Tolima vs. Millonarios

Rionegro Águilas vs. Envigado

Bucaramanga vs. Huila

Santa Fe vs. Once Caldas

Medellín vs. Cortuluá

Cali vs. Tigres

Patriotas vs. Pasto

Fecha 6 - agosto 6

Cali vs. Patriotas

Tigres vs. Medellín

Cortuluá vs. Santa Fe

Once Caldas vs. Bucaramanga

Huila vs. Rionegro Águilas

Envigado vs. Tolima

Millonarios vs. Junior

Nacional vs. Equidad

Alianza Petrolera vs. Jaguares

Pasto vs. América

Fecha 7 - agosto 13

América vs. Alianza Petrolera

Jaguares vs. Nacional

Equidad vs. Millonarios

Junior vs. Envigado

Tolima vs. Huila

Rionegro vs. Once Caldas

Bucaramanga vs. Cortuluá

Santa Fe vs. Tigres

Medellín vs. Patriotas

Pasto vs. Cali

Fecha 8 - agosto 16

Cali vs. Medellín

Patriotas vs. Santa Fe

Tigres vs. Bucaramanga

Cortuluá vs. Rionegro Águilas

Once Caldas vs. Tolima

Huila vs. Junior

Envigado vs. Equidad

Millonarios vs. Jaguares

Nacional vs. América

Alianza Petrolera vs. Pasto

Fecha 9 - agosto 20

Nacional vs. Alianza Petrolera

América vs. Millonarios

Jaguares vs. Envigado

Equidad vs. Huila

Junior vs. Once Caldas

Tolima vs. Cortuluá

Rionegro Águilas vs. Tigres

Bucaramanga vs. Patriotas

Santa Fe vs. Cali

Pasto vs. Medellín

Fecha 10 - agosto 27

América vs. Cali

Medellín vs. Nacional

Santa Fe vs. Millonarios

Alianza Petrolera vs. Bucaramanga

Envigado vs. Rionegro Águilas

Huila vs. Tolima

Once Caldas vs. Junior

Patriotas vs. Equidad

Tigres vs. Jaguares

Cortuluá vs. Pasto

Fecha 11 - septiembre 11

Medellín vs. Santa Fe

Cali vs. Bucaramanga

Patriotas vs. Rionegro Águilas

Tigres vs. Tolima

Cortuluá vs. Junior

Once Caldas vs. Equidad

Huila vs. Jaguares

Envigado vs. América

Millonarios vs. Alianza Petrolera

Pasto vs. Nacional

Fecha 12 - septiembre 17

Nacional vs. Millonarios

Alianza Petrolera vs. Envigado

América vs. Huila

Jaguares vs. Once Caldas

Equidad vs. Cortuluá

Junior vs. Tigres

Tolima vs. Patriotas

Rionegro Águilas vs. Cali

Bucaramanga vs. Medellín

Santa Fe vs. Pasto

Fecha 13 - septiembre 24

Bucaramanga vs. Santa Fe

Medellín vs. Rionegro Águilas

Cali vs. Tolima

Patriotas vs. Junior

Tigres. vs. Equidad

Cortuluá vs. Jaguares

Once Caldas vs. América

Huila vs. Alianza Petrolera

Envigado vs. Nacional

Millonarios vs. Pasto

Fecha 14 - octubre 1

Millonarios vs. Envigado

Nacional vs. Huila

Alianza Petrolera vs. Once Caldas

América vs. Cortuluá

Jaguares vs. Tigres

Equidad vs. Patriotas

Junior vs. Cali

Tolima vs. Medellín

Rionegro Águilas vs. Santa Fe

Pasto vs. Bucaramanga

Fecha 15 - octubre 15

Bucaramanga vs. Rionegro Águilas

Santa Fe vs. Tolima

Medellín vs Junior

Cali vs. Equidad

Patriotas vs. Jaguares

Tigres vs. América

Cortuluá vs. Alianza Petrolera

Once Caldas vs. Nacional

Huila vs. Millonarios

Pasto vs. Envigado

Fecha 16 - octubre 22

Envigado vs. Huila

Millonarios vs. Once Caldas

Nacional vs. Cortuluá

Alianza Petrolera vs. Tigres

América vs. Patriotas

Jaguares vs. Cali

Equidad vs. Medellín

Junior vs. Santa Fe

Tolima vs. Bucaramanga

Rionegro Águilas vs. Pasto

Fecha 17 - octubre 29

Rionegro Águilas vs. Tolima

Bucaramanga vs. Junior

Santa Fe vs. Equidad

Medellín vs. Jaguares

Cali vs. América

Patriotas vs. Alianza Petrolera

Tigres vs. Nacional

Cortuluá vs. Millonarios

Once Caldas vs. Envigado

Pasto vs. Huila

Fecha 18 - noviembre 1

Huila vs. Once Caldas

Envigado vs. Cortuluá

Millonarios vs. Tigres

Nacional vs. Patriotas

Alianza Petrolera vs. Cali

América vs. Medellín

Jaguares vs. Santa Fe

Equidad vs. Bucaramanga

Junior vs. Rionegro Águilas

Tolima vs. Pasto

Fecha 19 - noviembre 5

Tolima vs. Junior

Rionegro Águilas vs. Equidad

Bucaramanga vs. Jaguares

Santa Fe vs. América

Medellín vs. Alianza Petrolera

Cali vs. Nacional

Patriotas vs. Millonarios

Tigres vs. Envigado

Cortuluá vs. Huila

Pasto vs. Once Caldas

Fecha 20 - noviembre 19

Once Caldas vs. Cortuluá

Huila vs. Tigres

Envigado vs. Patriotas

Millonarios vs. Cali

Nacional vs. Medellín

Alianza Petrolera vs. Santa Fe

América vs. Bucaramanga

Jaguares vs. Rionegro Águilas

Equidad vs. Tolima

Junior vs. Pasto