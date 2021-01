Así es Giuliano ‘Gigi’ Santucci, primer arquero estadounidense de la liga colombiana

Giuliano Santucci , portero norteamericano de 21 años, fue presentado como nueva incorporación de Patriotas y en diálogo con GolCaracol.com , habló sobre el fútbol profesional colombiano y las expectativas que tiene para la presente temporada. Su primer objetivo, debutar profesionalmente.

Santucci, desde muy pequeño, siempre tuvo presente el balompié y contó que “nací con una familia que amaba el fútbol. Siempre crecí con la pelota a mis pies, siempre quise jugar al fútbol profesional”.

El guardameta aterrizó en Colombia con el objetivo de jugar en primera división. Dejó Estados Unidos, donde defendió aficionadamente los colores de Marist College e Iona College, lugar en el que decidió terminar sus estudios académicos virtualmente, para poder unirse al equipo boyacense.

Por otro lado, Santucci se refirió a su llegada a Colombia y a Patriotas, club con el que ya lleva entrenando desde que arrancó el año 2021.

“Todo ha ido muy bien, acá son muy amables, respetuosos y educados; poco a poco voy conociendo gente por Tunja, es una ciudad muy linda y para nosotros los futbolistas es muy tranquilo”, señaló el nuevo portero de Patriotas.

Respecto a su llegada a Patriotas, ‘Gigi’ dijo: “Marcelo Santucci (su padre) es promotor de jugadores, habían buenos futbolistas donde yo estudiaba en Estados Unidos y yo le decía que los mandara a donde tiene contactos, vino uno y no fichó, llegó otro y tampoco fichó; no tuvieron la suerte que tuve yo”.

“Vine a Colombia porque me dio la oportunidad y porque vine a cumplir un sueño, el de jugar fútbol profesional, ahora que estoy acá voy a intentar todo lo que pueda para estar bien y ayudar a mis compañeros. Espero que algún día me toque debutar”, reveló Santucci en charla con GolCaracol.com, este viernes.

“Mi padre conoce gente acá, él hizo sus llamadas y yo estuve entrenando en el último semestre en la universidad y le dije a mi papá que era el tiempo para llegar a la profesional y ahí llegó la oportunidad para venir a Patriotas . Vine, me fue bien, ahora es mi trabajo y un sueño, en realidad estoy muy agradecido por la oportunidad que me dio Patriotas”, agregó ‘Gigi’ sobre cómo se dio su fichaje al conjunto de Boyacá.

“Desde que me dieron la oportunidad empecé a mirar más el fútbol colombiano, lo he venido conociendo, es muy físico y rápido. Poco a poco he ido trabajando, acostumbrándome y aprendiendo de los porteros con los que trabajo”, sentenció el estadounidense, quien tiene ascendencia uruguaya e italiana.

Finalmente, ‘Gigi’ Santucci habló sobre sus características como arquero, en el que se definió como ataja penaltis.

“Soy un portero que puedo jugar como uno que juega en la cancha, soy muy bueno con mis dos pies técnicamente, manejo bien, juego afuera, ayudo al equipo a mantener el balón, no me da miedo jugar a mi estilo, en Iona y en mis anteriores clubes me conocieron también por atajar penales”, sentenció Santucci.

Por: Santiago Ávila Bejarano/@avilasantiago09 , periodista de GolCaracol.com