Así jugarán los colombianos en la cuarta fecha de la Champions League, este miércoles

La Champions League continúa la acción, este miércoles, con ocho partidos donde tendremos tres progronistas colombianos. Se trata de Cristian Borja, con el Sporting Braga; Dávinson Sánchez, con Galatasaray; y Deiver Machado, con Lens.

Cristian Borja, con Sporting Braga

Sporting Braga, de Cristian Borja, tendrá que visitar el Santiago Bernabéu para enfrentar al Real Madrid, que los venció en la tercera fecha 2-1. El lateral colombiano se espera que actúe como titular, tal como sucedió en el reciente partido de la Champions League, donde jugó los 90 minutos y recibió una calificación de 6.6 por el portal ‘SofaScore’.

Actualmente, el conjunto portugués ocupa la tercera plaza del grupo C, con tres puntos. Mientras que los españoles registran puntaje perfecto en las tres jornadas disputadas. Nápoles es segundo, con seis unidades.

Cristian Borja, jugador de Sporting Braga. Getty Images Quality Sport Images/Getty Images

Dávinson Sánchez, con Galatasaray

Luego de caer en territorio turco, el Galatasaray visitará el Allianz Arena para jugar frente al Bayern Múnich, de Alemania. En la zaga defensiva del entrenador Onak Buruk se espera que esté presente Dávinson Sánchez, quien ha sido habitual titular en el cuadro de Estambul desde su llegada.

Recordemos que en el juego frente a Manchester United, el defensor de Caloto fue una de las figuras haciendo dos asistencias para el triunfo del Galatasaray por 3-2. Los turcos, son segundos en el grupo A, con 4 unidades; superando la línea de los ingleses, que están con tres puntos.

Dávinson Sánchez, jugador del Galatrasaray de Turquía. Foto: Twitter de @GalatasaraySK.

Deiver Machado, con el Lens

El Lens quiere seguir ganando terreno para ir acariciando la clasificación a la segunda ronda, para eso buscarán derrotar al PSV, en condición de visitantes. En el cuadro francés se espera que sea titular Deiver Machado, quien ha cumplido una buena campaña como carrilero izquierdo, siendo uno de los mejores puntuados de su equipo en los tres primeros juegos.

Lens se encuentra en la segunda casilla del grupo B, con cinco puntos, en la Champions League. Mientras que el líder de esta zona es el Arsenal, con seis unidades. En la tercera y cuarta posición están Sevilla y PSV, con dos puntos.

Deiver Machado marcó en el empate 1-1 del Lens contra el Lille Foto: AFP

Programación de la Champions League para este jueves 8 de noviembre

Real Sociedad vs Benfica | 8 de noviembre | 12:45 p.m.

Nápoles vs Unión Berlín | 8 de noviembre | 12:45 p.m.

Copenhague vs Manchester United | 8 de noviembre | 3:00 p.m.

Salzbrug vs Inter | 8 de noviembre | 3:00 p.m.

Bayern vs Galatasaray | 8 de noviembre | 3:00 p.m.

Arsenal vs Sevilla | 8 de noviembre | 3:00 p.m.

PSV vs Lens | 8 de noviembre | 3:00 p.m.

Real Madrid vs Braga | 8 de noviembre | 3:00 p.m.