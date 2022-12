Así quedaron definidas las llaves de los cuartos de final de la Liga Águila

Junior vs. América, Santa Fe vs. Jaguares, Nacional vs. Tolima y Millonarios vs. Equidad, las parejas que dejó el sorteo de las fases finales de la primera división del fútbol colombiano.

Junior finalmente quedó como líder del torneo al término de la fase ‘todos contra todos’ y Santa Fe, Atlético Nacional y Millonarios cerraron el grupo de los cuatro primeros, que tendrán ventaja de cerrar en casa en los cuartos de final.

Tras el sorteo, realizado este domingo las llaves quedaron de la siguiente forma:

Junior vs. América de Cali (lunes 27 de noviembre – 2 o 3 de diciembre)

Santa Fe vs. Jaguares (25 o 26 de noviembre – 2 o 3 de diciembre)

Atlético Nacional vs. Deportes Tolima (25 o 26 de noviembre – 2 o 3 de diciembre)

Millonarios vs. Equidad (25 o 26 de noviembre – 2 o 3 de diciembre).

El ganador de la llave entre Junior y América de Cali jugará en las semifinales con el vencedor del duelo entre Millonarios y Equidad, mientras que el semifinalista entre Santa Fe y Jaguares se verá la cara con el propio entre Atlético Nacional y Deportes Tolima.

Vale recordar que los jugadores han comunicado a través de ACOLFUTPRO que solamente jugarán hasta el 10 de diciembre, por lo que existe la polémica sobre la definición del título de la Liga Águila II-2017.