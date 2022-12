Así quedaron las llaves de los cuartos de final de la Liga Águila

Este domingo se realizó el sorteo de la próxima fase del torneo, en donde ocho equipos buscarán seguir con vida para aspirar a llevarse la estrella de mitad de año.

Llave A: Nacional vs. Cali

llave B: Medellín vs. Junior

Llave C: Tolima vs. Once Caldas

Llave D: Huila vs. Patriotas

Los cruces posteriores en semifinales serán con el ganador de la llave A vs. el ganador de la llave D y el ganador de la llave C contra en ganador de la B.

Iván Novela, gerente deportivo de la Dimayor, indicó durante el sorteo que este lunes se conocerá la programación completa de los juegos.

Estas son las fechas de lo que queda del campeonato:

Cuartos de final: ida 13 de mayo y vuelta 20 de mayo.

Semifinales: ida 29 de mayo y vuelta 2 de junio.

Final: 6 de junio, 9 de junio.

¡Todo está preparado! De esta manera quedaron establecidas las llaves para los Cuartos de Final de la @LigaAguila I - 2018 >> https://t.co/QLvunRtfjp pic.twitter.com/hSm13QANHV — DIMAYOR (@Dimayor) May 7, 2018