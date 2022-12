A falta de dos partidos que se disputarán este lunes, la Liga vivió encuentros efusivos entre sábado y Domingo.

Tolima, Huila, Nacional, Patriotas, Equidad, Junior, Alianza Petrolera y América de Cali ganaron por la novena fecha.

Leones vs. Medellín y Once Caldas vs. Rionegro Águilas, cerrarán la acción en esta jornada del fútbol profesional colombiano.

Repase la tabla de posiciones:

