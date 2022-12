Así se jugará la fecha de clásicos en la Liga Águila 2019

Junior de Barranquilla vs Unión Magdalena y Atlético Bucaramanga vs Cúcuta Deportivo son dos de los enfrentamientos históricos que regresarán el próximo año.

Este miércoles, tras la Asamblea Extraordinaria, la Dimayor anunció los emparejamientos que se darán en la fecha de clásicos de la Liga Águila 2019, al cual regresa tras un año de para.

Millonarios vs Santa Fe, América vs Cali y Nacional vs Medellín son algunos de los históricos enfrentamientos que volverán a tener su fecha, sumados a los clásicos de la Costa y de los santanderes, tras el ascenso del Cúcuta y Unión Magdalena.

La fecha de clásicos se disputará en la décima jornada de la Liga Águila I y II, tal y como venía ocurriendo en los últimos años, a excepción del 2018 en el que se suprimió por el Mundial de Rusia.

Estos son los clásicos en la Liga Águila 2019:

América de Cali vs Deportivo Cali

Independiente Santa Fe vs Millonarios

Atlético Nacional vs Independiente Medellín

Atlético Huila vs Deportes Tolima

Águilas Doradas vs Envigado

Alianza Petrolera vs Jaguares

Once Caldas vs Deportivo Pasto

Unión Magdalena vs Atlético Junior

La Equidad vs Patriotas

Atlético Bucaramanga vs Cúcuta Deportivo

