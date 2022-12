Así se jugará la quinta fecha de la liga colombiana 2020-I: Nacional vs. Cali se lleva la atención

América vs. Medellín, Nacional vs. Cali y Junior vs. Once Caldas serán los partidos más destacados de dicha jornada.

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) dio a conocer este viernes las fechas y los horarios de la quinta fecha de la liga colombiana 2020-I.

Publicidad

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior.Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.

Entre los juegos destacados de dicha jornada se encuentran América vs. Medellín, Nacional vs. Cali y Junior vs. Once Caldas.

Así se jugará la quinta fecha

Viernes 14 de febrero

Rionegro vs Deportes Tolima

Hora: 6:00 p.m.

Publicidad

Estadio: Alberto Grisales

Televisión cerrada

Publicidad

Alianza Petrolera vs La Equidad

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Publicidad

Televisión cerrada

Publicidad

Sábado 15 de febrero

América de Cali vs Independiente Medellín

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Canal Premium

Publicidad

Millonarios FC v s Boyacá Chicó

Publicidad

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Canal Premium

Publicidad

Atlético Nacional vs Deportivo Cali

Hora: 8:15 p.m.

Publicidad

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Canal Premium

Domingo 16 de febrero

Patriotas Boyacá vs Independiente Santa Fe

Publicidad

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Publicidad

Televisión cerrada

Envigado FC vs Atlético Bucaramanga

Hora: 4:05 pm

Publicidad

Estadio: Polideportivo sur

Televisión cerrada

Publicidad

Junior FC vs Once Caldas

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Metropolitano

Publicidad

Televisión cerrada

Publicidad

Cúcuta Deportivo vs Deportivo Pasto

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: General Santander

Televisión: Canal Premium

Publicidad

Martes 18 de febrero

Deportivo Pereira vs Jaguares FC

Hora: 7:40 p.m.

Publicidad

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión cerrada