¡Así se jugará la segunda fecha de la Liga Águila II del fútbol colombiano!

La jornada dos del fútbol profesional colombiano iniciará este viernes con los compromisos entre La Equidad vs. Jaguares y Once Caldas vs. Bucaramanga.

Los juegos entre Santa Fe vs. Nacional y Tolima vs. América, a disputarse este sábado 28 de julio, son los más atractivos de la jornada.

Publicidad

El líder del campeonato, La Equidad, abrirá el telón de la segunda fecha de la Liga Águila cuando enfrente a los ‘Felinos del sinú’, a las 6:00 p.m., en el estadio de Techo.

Lea acá: Rafael Carrascal, volante de Tolima, respondió a las críticas de Jorge Almirón, DT de Nacional

Por otra parte, y a las 8:00 de la noche, del viernes, el cuadro albo recibirá a los ‘leopardos’ en el estadio Palogrande, de Manizales.

La fecha se jugará así:

Publicidad

Viernes 27 de julio

La Equidad vs. Jaguares (6:00 p.m.)

Publicidad

Once Caldas vs. Bucaramanga (8:00 p.m.)

Sábado 28 de julio

Rionegro Águilas vs. Envigado (3:15 p.m.)

Cali vs. Huila (5:30 p.m.)

Publicidad

Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados

Santa Fe vs. Nacional (6:00 p.m.)

Publicidad

Tolima vs. América (7:45 p.m.)

Domingo 29 de julio

Junior vs. Pasto (5:15 p.m.)

Patriotas vs. Millonarios (5:30 p.m.)

Publicidad

Medellín vs. Boyacá Chicó (7:30 p.m.)

Lunes 30 de julio

Publicidad

Leones vs. Alianza Petrolera (8:00 p.m.)