Así serán los enfrentamientos de los cuartos de final de la Liga Águila femenina 2018

En la noche de este domingo quedaron estipulados los cruces del torneo femenino de nuestro país, que tiene como vigente campeón a Santa Fe.

Huila, Tolima, Santa Fe, Patriotas, América, Cortuluá, Nacional y Unión Magdalena serán los equipos que disputarán las fases definitivas y rumbo al título de la Liga Águila femenina 2018, torneo en el que para la presente edición participaron 23 clubes de todo el país.

Los siguientes serán los cruces de cuartos de final (9 y 14 de mayo, ida y vuelta):

Huila vs. Unión

Santa Fe vs. Cortuluá

Nacional vs. Tolima

América vs. Patriotas

Según informó este domingo, Ivan Novella, gerente de la Dimayor, el campeón de la Liga se conocerá el próximo 31 de mayo.

Antes, 16, 20 y 23 de mayo serán las fechas de semifinales y finales.

Santa Fe defenderá su corona obtenida en el año anterior.

