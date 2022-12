Así va la clasificación de los clubes colombianos a Libertadores y Suramericana 2019

La definición del torneo está que arde, y los clubes ya sacan la calculadora con el fin de conseguir un pase a los certámenes internacionales 2019.

Cuatro equipos siguen con vida en la pelea por el título de la Liga Águila-II, pero otros, ya eliminados, hacen fuerza para que los resultados los acompañen y reciban un cupo a torneos internacionales la próxima campaña.

Aquí, en GolCaracol.com, analizamos el reglamento y las opciones de los equipos en Colombia para llegar a disputar torneos internacionales.

Según el reglamento en la Dimayor, los siguientes clubes clasificarán a torneos internacionales en 2019:

Copa Libertadores: Participarán en representación de Colombia en la COPA LIBERTADORES del año 2019, el club campeón de la LIGA AGUILA I 2018 (Colombia No.1) y el club campeón de la LIGA AGUILA II 2018 (Colombia No.2). Igualmente, lo hará el club que sin ser campeón de la Liga Águila I 2018 o Liga Aguila II 2018, ocupe la mejor posición en la tabla de Reclasificación total del año 2018 (Colombia No.3). El último cupo (Colombia No.4) lo obtendrá el club campeón de la COPA AGUILA 2018.

Vale aclarar que:

1) Si el campeón de la Liga Águila-II, es el mismo que el del Apertura, los cupos pasarán a los dos mejores de la reclasificación.

2) En caso que un mismo club sea campeón de la Liga Aguila I o II 2018 y a su vez quede campeón de la Copa Libertadores o Sudamericana, clasificará a la Copa Libertadores el club que obtenga la mayor cantidad de puntos en la reclasificación total de la Liga Aguila 2018 y no haya obtenido el cupo a la Copa Libertadores 2019.

3) En caso que el club campeón de la Copa Aguila 2018 sea campeón de la Liga Águila I o II 2018, clasificará a la Copa Libertadores con el cupo que otorga la Liga Águila y el cupo Colombia 4 será para el club que obtenga la mayor cantidad de puntos en la reclasificación total de la Liga Águila 2018 y no haya obtenido cupo a la Copa Libertadores 2019.

Copa Suramericana: ''Participarán en representación de Colombia en la COPA SUDAMERICANA del año 2019 como Colombia No 1, No 2, No 3 y No 4 los clubes que ocupen la mejor posición en la tabla de Reclasificación total del año y no hayan obtenido cupo a la Copa Libertadores. Para tal efecto se sumarán todos los puntos obtenidos por los clubes en los Campeonatos LIGA AGUILA I y LIGA AGUILA II en todas sus fases''.

Así está la tabla de reclasificación disputados los cuartos de final de la Liga Águila-II.

La situación de cada equipo en Colombia con miras a torneo internacional en 2019:

Deportes Tolima: clasificó a la Copa Libertadores 2019 luego de quedar campeón frente a Atlético Nacional en la Liga Águila-I.

Atlético Nacional: el cuadro ‘verdolaga’ se coronó campeón de la Copa Águila 2018 y aseguró un cupo en la fase previa de Copa Libertadores.

Independiente Medellín: los dirigidos por Octavio Zambrano disputarán la Copa Libertadores el próximo año luego de ser inalcanzables como mejor equipo en la reclasificación. En caso de que sea campeón de Liga, puede ingresar directo a fase de grupos del torneo internacional.

Junior de Barranquilla: los ‘tiburones’ tienen, parcialmente, cupo a Copa Suramericana. A pesar de eso, cuenta con tres opciones para llegar a la Copa Libertadores. 1) Ganar la Liga Águila-II. 2) Ganar la Copa Suramericana 2018 y 3) Alcanzar la final de la liga local y en caso de perderla, Medellín y Tolima ya cuentan con pase internacional, por lo que el cuadro barranquillero avanzaría. Por otro lado, si los rojiblancos no alcanzan la final este semestre, deberán esperar que tolimenses o paisas sean campeones, para tomar el cupo al torneo de clubes más importante de América, de lo contrario, irán a Copa Suramericana.

Once Caldas: el ‘Blanco Blanco’ ya tiene asegurada la Copa Suramericana. Podrían llegar a Libertadores si Junior pierde ambos partidos por goleada frente a Rionegro y la Liga se la lleva Medellín o Tolima. Los ‘tiburones’ tienen 67 puntos en reclasificación, igual que los manizalitas, pero una diferencia de +18, a diferencia de un +6 para los dirigidos por Hubert Bodhert. Además, si el equipo barranquillero queda campeón de la Suramericana, le abriría un cupo al elenco caldense para que dispute la Libertadores.

Deportivo Cali: con 61 unidades en la tabla de reclasificación, ya tienen su lugar en la Copa Suramericana 2019.

La Equidad: el elenco ‘asegurador’ acompañará al Cali en la ‘otra mitad de la gloria’ la temporada entrante. Sumó 62 puntos durante el año.

Rionegro Águilas: Con 61 puntos, y peor diferencia de gol que el Cali y Bucaramanga, los antioqueños deben sumar un punto para alcanzar la Suramericana. Si salen campeones, podrán ir a Libertadores.

Atlético Bucaramanga: La situación se tornó oscura para los santandereanos, que deberán esperar que Rionegro pierda los dos partidos frente a Junior. Si suma, deberán hacerle fuerza al ‘tiburón’ para que se quede con la Copa Suramericana y libere un cupo por reclasificación.

