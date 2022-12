“Asumo la responsabilidad, el equipo jugó muy mal”: Gerardo Pelusso

El técnico uruguayo reconoció que el Deportivo Cali fue superado con claridad por América, que lo venció por 2-0 en el estadio El Campín.

La presentación de este martes del elenco ‘azucarero’ prendió las alarmas entre sus hinchas y director técnico, quien se mostró golpeado por el juego que mostró la escuadra verde.

“Si no me deja preocupado este partido, no me preocupo por nada en la vida, yo me adelanto, no voy a decir mucho, las conclusiones que me deja el partido son negativas, son de nivel interno, asumo la responsabilidad que el equipo jugó muy mal”, indicó el timonel.

El entrenador del fue claro y se refirió a que su equipo no supo ni siquiera aprovechar la superioridad numérica en dos oportunidades.

“En desventaja numérica supusieron (América) jugar el partido, nosotros no supimos jugarlo de ninguna manera, todo lo que pienso y estoy analizando será lo que se viene el en trabajo”.

Pelusso señaló que va a realizar el respectivo análisis con frialdad y con tranquilidad, cuando le haya pasado un poco la efervescencia del resultado y de la presentación.