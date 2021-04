Atento: estas son las cuentas de América y Medellín para clasificar a los ocho en la Liga colombiana

Este domingo llegará el desenlace del 'todos contra todos' en la Liga del fútbol colombian o. La fecha 19 estará de infarto y todos los partidos irán en simultáneo a las 3:30 de la tarde.

Chelsea, con tiquete para la final de la FA Cup: venció 1-0 al Manchester City y va por el título

A esta jornada llegan seis escuadras clasificadas: Atlético Nacional , Deportivo Cali , Independiente Santa Fe , Deportes Tolima , Millonarios y La Equidad . Lo que deja dos cupos disponibles para cinco equipos, que todavía tienen posibilidades matemáticas.

Junior de Barranquilla , América de Cali , Independiente Medellín , Deportivo Pasto y Jaguares, siguen en vilo de la clasificación. Estas son las cuentas de cada uno, para asegurarse un puesto dentro de los ocho.

Alianza Petrolera y Envigado, en 'tablas': igualaron 1-1 y le dijeron adiós a la Liga colombiana

Junior de Barranquilla (Séptimo, 29 puntos, diferencia de gol +8)

Publicidad

Los 'tiburones' descansarán en esta última jornada y dependerán de lo que hagan sus rivales.

Clasificará si:

- América empata o pierde

- Medellín empata o pierde

- América y Medellín ganan, pero con menos de 4 goles de diferencia.

América de Cali (Octavo, 26 puntos, diferencia de gol +5)

Los 'escarlatas' recibirán en el Pascual Guerrera al Tolima, que ya está clasificado.

Clasificará si:

Publicidad

- Gana, pero Medellín no lo supera en diferencia de gol.

- Empata, pero Medellín no gana.

- Pierde, pero Medellín, Pasto y Jaguares no ganan.

Jorge Arias estará por fuera de las canchas entre "seis y ocho meses aproximadamente", informó Cali

Independiente Medellín (Noveno, 26 puntos, diferencia de gol +4)

Los 'poderosos' visitarán el estadio Palogrande, para enfrentar al Once Caldas

Clasificará si:

- Gana y espera a que América empate o pierda. Si América derrota a Tolima, tendrá que ser por dos goles menos que el DIM.

- Empata, pero América pierde.

- Pierde y América también termina derrotado por un gol más de diferencia. Pasto y Jaguares no tendrían que sumar de a tres.

Publicidad

Jaguares de Córdoba (Décimo, 24 puntos, diferencia de gol 0)

Los 'felinos' jugaran contra Boyacá Chicó, equipo que se juega el descenso, en el Estadio La Independencia.

Clasificará si:

- Gana por más de cinco goles, con América y Medellín empatando.

- Gana, pero América y Medellín pierden

Deportivo Pasto (Décimoprimero, 23 puntos, diferencia de gol +1)

Los 'volcánicos' visitarán al otro que lucha por la permanencia, Pereira, en el Hernán Ramírez Villegas.

Publicidad

Clasificará si:

- Gana, pero tanto América, como Medellín pierden y los pastusos superan sus respectivas diferencia de gol. Además, Jaguares no deberá sumar de a tres.

Luis Paz: "América está comprometido y trabajando fuertemente para lograr el paso a las finales"

En caso de igualdad en puntos, ¿cuál será el método de desempate?

1. Diferencia de gol

2. Mayor número de goles a favor

3. Mayor número de goles a favor como visitante

4. Menor número de goles en su contra como visitante

5. Mayor tiempo efectivo de juego