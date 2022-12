Atlético Bucaramanga enderezó su camino en Liga: venció 0-1 a Huila

Tras perder frente a Millonarios y empatar contra Envigado, el conjunto ‘leopardo’ sumó tres puntos y consiguió su segunda victoria en la Liga. John Fredy Pajoy anotó el único tanto.

Bucaramanga venció 0-1 a Huila con este gol La primera aproximación clara del partido llegó a los 11 minutos del primer tiempo, con Jossimar Gómez, del Bucaramanga, quien remató con pierna derecha desde fuera del área, pero el balón salió desviado por poco.

Publicidad

A los 20 minutos del primer tiempo, Yossimar Quiñones, defensa del Huila, perdió el balón y cometió una falta dentro del área, la cual el árbitro pitó como penalti y el volante Jhon Pajoy aprovechó para poner el 1-0 para el Atlético Bucaramanga, con un buen zurdazo desde los doce pasos.

Pese a ponerse en ventaja, Bucaramanga siguió presionando arriba. Sin embargo, Huila estuvo muy cerca de igualar el marcador antes del final del primer tiempo mediante Cristian Canga, quien recibió un gran pase de Ricaurte pero no logró marcar tras su remate con derecha.

En la segunda etapa, los dirigidos por Jorge Vivaldo desperdiciaron una muy clara opción de empate tras un tiro de esquina que terminó en pase para Jhon Lozano, quien muy cerca del palo derecho del arquero, tocó sutilmente el balón, pero este salió desviado.

Durante los últimos 15 minutos, Atlético Huila no se quiso dar por vencido y presionó arriba para no dejar salir al Bucaramanga, manteniendo la posesión del balón, sin embargo esto no le fue suficiente y cayó derrotado 0-1.

Publicidad

Luego de esta victoria, Atlético Bucaramanga suma siete puntos en lo que va de la Liga Águila. El próximo domingo enfrentará al Once Caldas, como local. Por su parte, Huila acumula tan solo cuatro puntos en cinco fechas disputadas.

Ficha Técnica

Publicidad

Alineaciones:

Atlético Huila: Breiner Castillo; Eddie Segura, Jhon Lozano, Yosimar Quiñonez (Edinson Palomino, M 58), Marvin Vallecilla; Andrés Ricaurte, Emiliano Méndez, Jorge Betancur (Brhayan Rivas, M 68), Mateo Fígoli (Davison Lemus, M 58); Cristian Cangá, Omar Duarte.

Director Técnico: Jorge Vivaldo.

Atlético Bucaramanga: Alejandro Otero; Henry Obando, Diego Peralta, Marlon Torres, Christian Mafla; Yulián Anchico, Jossimar Gómez (Nicolás Palacios, M 60), Fabio Burbano (Jhony Cano, M 64), Yulián Mejía, Jhon Pajoy (Miller Mosquera, M 74); Darío Rodríguez.

Director Técnico: Harold Rivera.

Amolestados: Omar Duarte, Yosimar Quiñónes, Jhon Lozano, por Atlético Huila. Jossimar Gómez, Christian Mafla, Diego Peralta, Nicolás Palacios por Atlético Bucaramanga.

Publicidad

Arbitro: Leonard Mosquera.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid.