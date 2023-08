No, gracias.

Atlético Madrid 'aplastó' al Rayo Vallecano, que no contó con Falcao García, y lo goleó 0-7 El equipo dirigido por Diego Simeone, Atlético Madrid, no tuvo piedad contra el Rayo Vallecano y en su propia casa lo goleó 0-7. Falcao García estuvo en la banca y no sumó minutos.