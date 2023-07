Atlético Huila aprovechó su localía y venció 2-0 al Pereira, en el Guillermo Plazas Alcid

En el Guillermo Plazas Alcid, el Atlético Huila continuó su racha triunfal, en condición de local, en la Liga II-2023 al vencer 2-0 al Deportivo Pereira, en una emocionante jornada.

Y es que este era un encuentro especial para los 'matecañas', ya que se enfrentaban a un equipo que pertenece a los mismos dueños del Independiente del Valle, el rival que tendrán este miércoles en los octavos de final de la Copa Libertadores.

No obstante, apenas al minuto 5, una jugada de velocidad y precisión desembocó en un centro perfecto de Wilfrido de la Rosa para Faber Gil, quien lamentablemente desperdició la oportunidad de adelantar al Huila.

Sin embargo, el equipo siguió insistiendo y minutos después, una combinación en ataque casi da frutos con un remate peligroso de Marcus Vinicius, que el arquero del Pereira, Aldair Quintana, logró despejar.

Los 'opitas' no se desanimaron y encontraron la recompensa con un tiro de esquina que Carlos Robles capitalizó con un espectacular cabezazo imposible de detener para el golero visitante, anotando así el primer gol de la noche.

Más allá de la emoción del encuentro, el partido no estuvo exento de polémica, ya que en una jugada cercana al minuto 20, el Pereira alegó haber marcado un gol que, tras revisión del VAR, que no logró encontrar una imagen clara de la acción, el árbitro se mantuvo en su primera percepción y no concedió la anotación al considerar que el balón no había cruzado completamente la línea.

Más tarde, la situación se complicaría para los locales con la expulsión de Andrés Ariza por una fuerte infracción sobre Hernando Murillo.

En la parte complementaria y a pesar de jugar con diez hombres, el Atlético Huila mantuvo su agresividad y, en una gran definición, el brasileño Marcus Vinicius aumentó la ventaja con un remate fuera del alcance de Aldair Quintana. ¡Un completo golazo!

Y aunque los dirigidos por Alejandro Restrepo tuvieron superioridad numérica durante gran parte del encuentro, no pudieron encontrar una jugada clara de gol que les permitiera descontar el marcador y acercarse al empate.

Con esta victoria, el Atlético Huila continúa demostrando su buen momento y se afianza en la competencia, mientras que el Deportivo Pereira deberá reponerse de esta derrota y buscará mejorar su rendimiento en los próximos encuentros.

Así las cosas, con este resultado el cuadro 'opita' llegó a seis unidades y escaló a la segunda posición de la tabla; mientras que el pereira se quedó con un punto en la casilla.

Ficha de partido de Atlético Huila vs. Deportivo Pereira, en la fecha 3 de la Liga II-2023:

(2) Atlético Huila: Victor Cabezas (Jhon Figueroa, 46') , Andrés Ariza, Luis Caicedo, Yuber Mosquera (Andrés Rivera, 46'), Germán Gutiérrez (Sebastián Hernández, 85'), Didier Delgado, Ronaldo Tavera, Carlos Robles, Faber Gil (Jhon Lerma, 46'), Wilfrido de la Rosa y Marcus Vinicius (Cristian Tobar, 70').

(0) Deportivo Pereira: Aldair Quintana, Edisson Restrepo, Geisson Perea, Carlos Ramírez (Eber Moreno, 46'), Jordy Ararat (Diego Hernández, 80'), Ewil Murillo (Steven Murillo, 80'), Jimmy Congo (Javier Andrés Mena, 46'), Ederson Moreno, Jiímer Fory (Jeison Suárez, 61'), Ángelo Rodríguez y Johan Bocanegra,

Goles: Carlos Robles y Marcus Vinicius.

Arbirto: Nolberto Ararat

Estadio: Guillermo Plazas Alcid